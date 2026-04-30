Algérie: Algeria Venture lance une plateforme de cloud souverain destinée aux développeurs

ALGER — L'accélérateur public "Algeria Venture" a annoncé, jeudi, le lancement d'une plateforme de cloud au profit des développeurs de logiciels, hébergée en Algérie et intégrant l'intelligence artificielle.

Le lancement de cette plateforme, baptisée "AventureCloudz", s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique conclu entre "Algeria Venture", l'opérateur de téléphonie mobile "Djezzy" et la startup "Taubyte", indique un communiqué de l'accélérateur public.

Cette plateforme, hébergée localement sur "Djezzy Cloud", a été conçue pour lever les barrières techniques, permettant ainsi aux startups et aux développeurs de passer rapidement et avec davantage de flexibilité de l'idée au produit, précise la même source, qui souligne l'importance de cette initiative dans le renforcement de la souveraineté numérique nationale, à travers la mise à disposition d'une alternative locale aux plateformes internationales.

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La plateforme devrait soutenir activement l'écosystème des startups et des développeurs en Algérie via les programmes d'accompagnement proposés par "Algeria Venture" et démocratiser l'accès à des infrastructures cloud modernes, tout en accélérant l'intégration de l'intelligence artificielle dans les projets technologiques locaux, est-il ajouté dans le communiqué soulignant que cette initiative est le fruit d'une "coopération stratégique au service de la souveraineté numérique et de l'émergence de champions technologiques nationaux".