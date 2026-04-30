Algérie: Plusieurs mesures prises pour le bon déroulement de la finale de la Coupe d'Algérie

ALGER — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a pris plusieurs mesures visant à garantir le bon déroulement de la finale de la Coupe d'Algérie de football, prévue jeudi soir au stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger) entre le CR Belouizdad et l'USM Alger, a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité.

Ces mesures portent sur le "déploiement d'un dispositif de sécurité aux abords du stade afin d'orienter et de faciliter l'accès des supporters, parallèlement à la mise en place d'un dispositif de régulation et de déviation de la circulation pour assurer la fluidité du trafic sur les axes et routes menant au stade".

"Le ticket est valable pour une seule personne et les mineurs doivent obligatoirement avoir un ticket et être accompagnés", a rappelé la DGSN, soulignant que "toute personne appréhendée en possession de produits pyrotechniques, de fumigènes ou de faux tickets sera interpellée et présentée devant les autorités judiciaires".

Elle a également insisté sur l'obligation de présenter une pièce d'identité, rappelant que le stade ouvrira ses portes à 10h00.

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Dans son communiqué, la DGSN a appelé les supporters à se conformer aux mesures organisationnelles prises à cet effet et à faire preuve d'esprit sportif pour contribuer à la réussite de ce rendez-vous footballistique.