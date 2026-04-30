Algérie: Réunion de coordination consacrée à la maintenance de l'autoroute Est-Ouest

30 Avril 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Une réunion de coordination consacrée à l'évaluation de l'état d'avancement des travaux de maintenance de l'autoroute Est-Ouest s'est tenue, jeudi, au ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base.

Cette réunion, qui intervient en application des instructions du ministre du secteur, Abdelkader Djellaoui, a été présidée par l'Inspecteur général du ministère, Madjid Ait Kaci, en présence des inspecteurs concernés, des cadres de l'Algérienne des autoroutes (ADA) et des représentants des entreprises chargées de la maintenance et du suivi des projets sur cet axe stratégique, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, il a été procédé à l'examen des mesures prises suite aux recommandations de l'Inspection générale, ainsi qu'à l'évaluation de leur mise en oeuvre.

A cet effet, un échéancier a été établi pour le traitement des dysfonctionnements relevés et des instructions fermes ont été données aux parties concernées pour y remédier dans les meilleurs délais, ajoute le communiqué.

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Cette opération s'inscrit "dans le cadre de la démarche adoptée par le ministre en vue de renforcer le contrôle, d'améliorer la réalisation des projets et de garantir la qualité du service offert aux usagers du réseau routier et autoroutier, notamment l'autoroute Est-Ouest", conclut le communiqué.

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