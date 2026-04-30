Cote d'Ivoire: Économie locale - Le nouveau Code des investissements présenté aux acteurs économiques d'Abengourou

Les acteurs économiques d'Abengourou ont pris part, le 24 avril 2026, à un atelier consacré à la présentation du nouveau Code des investissements en Côte d'Ivoire. Cette rencontre visait à faciliter l'appropriation des réformes introduites par l'ordonnance n° 2024-857 du 30 septembre 2024.

Organisé par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici), en présence des opérateurs économiques (commerçants, investisseurs, etc.), ainsi que des autorités administratives, politiques et traditionnelles, cet atelier avait pour objectif d'informer et d'accompagner les promoteurs locaux. L'enjeu est de renforcer leur contribution au développement économique national.

Au cours des échanges, les participants ont été éclairés sur les principales innovations du Code. Celles-ci portent notamment sur les incitations fiscales et douanières, incluant la suspension de la Tva et l'exonération des droits de douane, les exigences en matière de justificatifs de financement, ainsi que les procédures de clôture des investissements. La rencontre a également permis aux entreprises d'exprimer leurs préoccupations et d'obtenir des réponses adaptées.

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Intervenant au nom de la directrice générale du Cepici, Niagne Jean-Louis, chef du service Agrément à la Direction de la facilitation des investissements, a qualifié ce Code de « dispositif légal majeur », destiné à attirer davantage d'investisseurs, stimuler l'emploi local, encourager la transformation des matières premières et améliorer la compétitivité des entreprises.

« L'investissement étant au cœur de la croissance économique, nous invitons les opérateurs à s'approprier ce Code, qui traduit la volonté du gouvernement de soutenir le secteur privé pour une croissance inclusive », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le maire d'Abengourou, Hervé Adom, également directeur financier du Cepici et maire de la commune d'Abengourou, a mis en avant les atouts de la commune en matière d'attractivité économique. Il a notamment évoqué l'existence d'un Plan d'urbanisme directeur (Pud) et d'un projet de zone industrielle de plus de 300 hectares, dédiée à l'agro-industrie et à la transformation locale des matières premières.

Selon lui, Abengourou, « ville en pleine mutation », bénéficie d'une position géographique stratégique, d'un cadre de vie sécurisé et d'une administration attentive aux besoins des investisseurs. « Le nouveau Code des investissements, combiné à nos outils de planification, réduit les risques et maximise les chances de réussite des projets. Abengourou est prête à accueillir les investisseurs », a-t-il affirmé.

Il est à noter que la révision du Code vise notamment à simplifier les procédures administratives, à faciliter l'accès aux avantages fiscaux et douaniers, à rationaliser les incitations et à renforcer l'accompagnement des projets à fort impact économique et social.