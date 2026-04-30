Cote d'Ivoire: Lutte contre la pauvreté - Belmonde Dogo lance les activités de la popote familiale

Levier d'inclusion sociale pour les ménages vulnérables, la popote familiale est un outil de lutte contre les inégalités sociale.

La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a lancé le 29 avril 2026, à Abidjan, les activités du projet Popote familiale 2026, en présence des directeurs régionaux et acteurs de mise en oeuvre.

Félicitant le Comité de gestion pour les résultats satisfaisants de la phase pilote en 2025, la ministre a souligné l'importance de l'inclusion sociale et de l'autonomisation des ménages vulnérables.

« La Popote familiale, c'est garantir une alimentation digne et saine, mais aussi offrir les moyens d'une autonomie socio-économique », a déclaré Myss Belmonde Dogo, invitant les directeurs régionaux à s'assurer de l'exactitude des données des ménages sur le Registre social unique (Rsu) pour une meilleure traçabilité.

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Le projet prévoit, pour 2026, des transferts monétaires mensuels de 7 000 Fcfa aux bénéficiaires, des formations en Activités génératrices de revenus (Agr), en gestion du budget familial et compétences de vie, ainsi que l'octroi de subventions pour lancer de petites activités économiques.

« La pauvreté n'est pas une fatalité. Il nous revient de faire comprendre aux ménages qu'ils peuvent en sortir grâce à des mesures d'accompagnement », a insisté la ministre.

Les résultats de la phase pilote sont déjà probants. Sur 350 ménages enquêtés, 78,57 % se disent économiquement soulagés et 59,43 % ont désormais une alimentation équilibrée.

N'Guessan Ahou Sylvie, bénéficiaire, témoigne : « J'ai pu investir dans un petit commerce, scolariser mes enfants et faire face à mes charges ».

Inscrite dans la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire, la Popote familiale s'ajoute aux Filets sociaux productifs et aux Associations villageoises d'épargne et de crédit (Avec), contribuant à améliorer les conditions de vie et à renforcer le vivre-ensemble dans les localités fragiles.