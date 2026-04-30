Cote d'Ivoire: Usage du gaz domestique - Les élèves du lycée classique d'Abidjan sensibilisés aux bonnes pratiques

Une initiative citoyenne pour protéger les foyers. Dans le cadre de sa campagne « Oryx Gaz Sécurité Tour », la société de stockage et de distribution de gaz ainsi que de produits pétroliers et gaziers a sensibilisé, le 29 avril 2026, les élèves du Lycée classique d'Abidjan à l'usage sécurisé du gaz de pétrole liquéfié (Gpl).

L'objectif est d'inculquer aux jeunes des gestes simples, mais essentiels pour prévenir les accidents domestiques et protéger leurs familles et leurs futurs foyers.

Kouakou Sibiri, adjointe au chef d'établissement du Lycée classique d'Abidjan, a exprimé sa gratitude : « Vous contribuez à la formation citoyenne de nos élèves et à la prévention des risques domestiques, essentiels pour leur avenir et la sécurité de leurs familles. Chers élèves, écoutez attentivement, suivez les démonstrations, posez vos questions et retenez les conseils qui vous seront donnés. Ces connaissances vous serviront aujourd'hui et demain. »

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De son côté, Ba Sékou, directeur général d'Oryx Energies Côte d'Ivoire, a rappelé : « L'utilisation du gaz, bien que pratique et essentielle, comporte des risques. Nous partageons ici les gestes simples à adopter et les comportements à éviter. Vous êtes les citoyens de demain et vous avez un rôle clé à jouer : sensibiliser vos familles et votre communauté. Zéro accident lié à une mauvaise utilisation du gaz est notre ambition, réalisable grâce à l'engagement de chacun. »

Les élèves ont pu observer des démonstrations pratiques, poser des questions et retenir les bonnes pratiques. La présence des responsables sociétaux et environnementaux de la société a renforcé l'importance de cette initiative visant à préparer une génération consciente des risques domestiques et prête à agir de manière responsable.

Au-delà du lycée, des caravanes et des journées d'animation sont organisées dans les quartiers, les marchés et les établissements scolaires à Abidjan et à l'intérieur du pays, avec des étapes à Sikensi et à l'orphelinat Marie-Thérèse d'Abengourou, pour un impact communautaire durable.