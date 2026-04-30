Afrique: Sila 2026 - Plusieurs dizaines d'auteurs libanais mobilisés

30 Avril 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Dramous Yeti

Pays invité d'honneur au Sila 2026, qui se tient en ce moment au Parc des expositions à Port-Bouët, le Liban propose l'un des stands les plus animés.

Installé sur près de 30 m², cet espace présente une attrayante compilation d'œuvres libanaises. Mais au-delà, ce qui frappe surtout le visiteur, c'est le nombre impressionnant d'auteurs libanais et ivoiro-libanais présents, preuve éloquente de la richesse et de la vitalité de la culture libanaise.

Les ouvrages proposés abordent de divers sujets, de la culture générale à l'histoire, en passant par le sport. Lors de notre passage, mercredi, deuxième journée du salon, les auteurs interrogés ont exprimé leur joie de participer à cet événement et leur fierté face à l'honneur fait au Liban.

Parmi eux, Mohamed Lakiss, auteur ivoiro-libanais, présentait son œuvre autobiographique La passion de servir, qui retrace les moments inoubliables qu'il a vécus avec l'équipe nationale de football en qualité de médecin du groupe. Autre auteure rencontrée : Nour Ahmad Zein, voix émergente de la littérature libano-guinéenne, âgée de 27 ans. Cette pépite des lettres expose six ouvrages pleins d'intérêt, dont une biographie.

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À en croire Haïdar Salman, président de l'Union libanaise culturelle mondiale (Ulcm), section Abidjan, plusieurs dizaines d'auteurs libanais ont été mobilisés pour ce salon. Il a indiqué que ce Sila offre l'opportunité de présenter l'étendue du potentiel littéraire libanais.

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