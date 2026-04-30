Cameroun: Nyamsi candidat à la FIFA - « Il faudra être courageux pour m'affronter »

Un président de club camerounais défie l'establishment du football mondial. Jean Crépin Nyamsi, patron de Dihep Di Nkam FC, annonce sa candidature à la présidence de la FIFA. Sa déclaration choc secoue déjà les lignes.

Une annonce officielle venue du Cameroun

Le 30 avril 2026, Jean Crépin Nyamsi, président du club Dihep Di Nkam FC, officialise sa candidature à la tête de la FIFA. L'information est relayée par ses propres canaux. Nyamsi s'était déjà présenté à la présidence de la FECAFOOT, la fédération camerounaise de football. Il déclare : « Il faudra être courageux pour m'affronter ». Aucun autre candidat n'a encore réagi officiellement. L'élection à la présidence de la FIFA doit se tenir en 2027. Le Suisse Gianni Infantino est le président en exercice depuis 2016.

Pourquoi Nyamsi tente ce pari apparemment disproportionné

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La candidature à la FIFA d'un dirigeant de club camerounais sort du cadre habituel. Les postulants viennent généralement de grandes fédérations ou d'institutions reconnues. Nyamsi cherche à incarmer une rupture avec le système des favoris. Son échec à la FECAFOOT ne l'a pas dissuadé. Au contraire, il utilise cette notoriété pour exister sur la scène internationale. L'objectif réel n'est peut-être pas de gagner, mais de peser sur les débats. Une candidature africaine, même modeste, force les grands électeurs à prendre position. Le football camerounais pourrait gagner en visibilité, quel que soit le résultat.

Comment fonctionne la mécanique d'une candidature à la FIFA

La présidence de la FIFA se définit comme un poste élu par les 211 associations membres. Chaque fédération nationale dispose d'une voix. Pour se présoser, un candidat doit recueillir le parrainage d'au moins cinq fédérations. Nyamsi devra donc convaincre d'autres pays africains ou asiatiques. Le mécanisme sous-jacent repose sur des alliances régionales et des promesses de réformes. L'actuel président Gianni Infantino a modifié les statuts pour limiter le nombre de mandats. Une candidature isolée sans soutien institutionnel lourd a peu de chances. Pourtant, l'effet d'annonce crée un précédent. Jamais un président de club camerounais n'avait visé aussi haut.

L'Afrique à la tête du football mondial

La Confédération africaine de football (CAF) pourrait soutenir officiellement un autre profil. En l'absence de candidat unique africain, Nyamsi divise les voix. Sa démarche normalise l'idée qu'un dirigeant de club peut briguer le sommet. Le Dihep Di Nkam FC bénéficie d'une couverture médiatique inédite. Si Nyamsi échoue, il aura posé une question centrale : pourquoi l'Afrique n'a-t-elle jamais porté un de ses enfants à la tête de la FIFA ? La réponse façonnera les prochaines échéances électorales.

Nyamsi parviendra-t-il à convaincre cinq fédérations de le parrainer ? La réponse dira si sa déclaration de guerre était une stratégie ou un simple coup d'éclat.