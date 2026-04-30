Ile Maurice: Fête du travail - Paul Bérenger rend hommage aux figures historiques

30 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot Rishi Etwaroo

Paul Bérenger, Joanna Bérenger et Chetan Baboolall ont procédé à un dépôt de gerbes ce matin, jeudi 3 avril, à trois sites commémoratifs, accompagnés de sympathisants.

Le groupe a d'abord rendu hommage à Fareed Muttur, ancien militant, au cimetière de Riche-Terre, avant de se rendre à la place du Quai, en mémoire de sir Seewoosagur Ramgoolam, de sir Anerood Jugnauth et de Basdeo Bissoondoyal.

La journée s'est achevée à St-Jean, devant les tombes d'Emmanuel Anquetil, de Guy Rozemont et d'Azor Adelaïde.

Contacté, Paul Bérenger a indiqué : « Nous avons payé nos respects. »

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