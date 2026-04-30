Ile Maurice: Le pays attire Rs 48 milliards en 2025, portées par l'immobilier et la finance

Maurice a enregistré en 2025 une progression marquée des flux d'investissements directs étrangers (IDE), avec des entrées brutes estimées à Rs 48 milliards, contre Rs 32,9 milliards en 2024, soit une hausse substantielle de 45,6 % selon les estimations préliminaires de la Banque de Maurice.

Cette performance traduit un regain d'attractivité du pays dans un environnement mondial encore traversé par les incertitudes géopolitiques, les tensions sur les taux d'intérêt et les arbitrages sur le choix de relocaliser des capitaux.

Au-delà du chiffre global, la composition sectorielle et géographique de ces flux apporte un éclairage intéressant sur les moteurs actuels de l'investissement étranger à Maurice - et sur certaines dépendances structurelles.

Le secteur de l'immobilier demeure le principal pôle d'attraction des capitaux étrangers, avec Rs 21,3 milliards d'investissements en 2025. Même si ce niveau est légèrement inférieur aux Rs 23,9 milliards de 2024, il continue de représenter près de la moitié des IDE reçus. Les projets relevant des dispositifs Integrated Resort Scheme / Real Estate Scheme / Invest Hotel Scheme / Property Development Scheme / Smart City dominent toujours ces flux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Progressions

La surprise vient du secteur des activités financières et d'assurance, dont les flux bondissent de Rs 974 millions en 2024 à Rs 18,6 milliards en 2025 (x 19!) entre ces deux périodes. Cette envolée spectaculaire constitue le fait saillant des chiffres publiés. Elle reflète potentiellement un repositionnement de Maurice comme plateforme financière régionale, mais aussi une montée en puissance des investissements liés aux services financiers sophistiqués.

Autre signal notable : la progression des investissements dans l'électricité, le gaz et l'énergie, passés de Rs 352 millions à plus de Rs 1 milliard, ainsi que dans l'information et la communication, qui passent de Rs 192 millions à Rs 985 millions. Ces mouvements suggèrent un intérêt croissant pour des secteurs plus productifs et stratégiques, au-delà du traditionnel immobilier- tourisme-services.

Sur le plan géographique, les économies développées restent la principale source des capitaux, représentant Rs 34,7 milliards sur le total des IDE. L'Europe domine largement, avec en tête le Royaume-Uni, qui s'impose comme premier investisseur avec Rs 19,4 milliards, devant la France avec Rs 8,8 milliards. Cette concentration illustre des liens économiques historiques profonds entre Maurice et ses partenaires européens.

Les États-Unis, la Suisse et le Luxembourg contribuent également aux flux, mais à des niveaux nettement plus modestes.

Les économies émergentes ont, en revanche, fourni Rs 5,30 milliards, bien en deçà des flux provenant des pays développés. Les investissements en provenance d'Inde, bien qu'en recul, demeurent présents, tandis que la contribution des pays du Golfe reste relativement limitée.

Ces chiffres confirment deux réalités. D'une part, Maurice reste force d'attraction pour les capitaux étrangers, notamment dans un contexte régional concurrentiel. D'autre part, cette attractivité reste encore largement concentrée dans quelques secteurs et quelques pays.

C'est là tout l'enjeu de fond : si la hausse de 2025 est encourageante, elle relance aussi le débat sur la qualité des IDE captés, selon les spécialistes. Elle ouvre des perspectives de diversification, mais le poids persistant de l'immobilier interroge sur la transformation productive recherchée.

Le défi pour Maurice n'est plus seulement d'attirer davantage d'IDE, mais de canaliser ces flux vers des secteurs créateurs de valeur, d'innovation et d'emplois. Car au-delà du volume record enregistré en 2025, c'est la nature même de l'investissement étranger qui déterminera sa portée économique réelle.