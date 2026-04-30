Congo-Kinshasa: Mondial 2026 - Le pays va se mesurer au Danemark et au Chili en amical

Dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo s'apprêtent à jouer deux matchs amicaux international de préparation. Ces rencontres amicales s'inscrivent dans une stratégie claire : affûter les automatismes, évaluer le groupe et monter progressivement en puissance face à des adversaires expérimentés.

Le premier test aura lieu le 3 juin 2026 à 20h, au stade de Sclessin à Liège, où la RDC croisera le fer avec le Danemark. Face à une sélection européenne réputée pour sa rigueur tactique et son engagement physique, les Léopards auront l'occasion de mesurer leur niveau face à une opposition exigeante.

Ce match constituera un vrai révélateur pour le staff technique congolais, selon plusieurs analystes, soucieux de jauger la capacité de l'équipe à rivaliser avec des nations du haut niveau mondial.

Le 9 juin 2026 à 16h, les Fauves congolais affronteront Chili à Marbella, en Espagne. Cette confrontation face à une équipe sud-américaine connue pour son intensité, sa discipline et sa culture tactique offrira un autre registre de difficultés. Deux styles différents, deux continents, mais un même objectif : préparer au mieux les échéances mondiales.