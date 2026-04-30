Afrique: Championnats d'Afrique de lutte - Trois nouvelles médailles de bronze pour la RDC à Alexandrie

La République démocratique du Congo continue de briller aux Championnats d'Afrique de lutte organisés à Alexandrie, en Égypte. Lors des épreuves de lutte gréco-romaine, les athlètes congolais ont décroché trois nouvelles médailles, confirmant la montée en puissance de la discipline au niveau continental.

Engagés dans différentes catégories de poids, les représentants de la RDC ont fait preuve de détermination et d'un courage remarquable face à des adversaires expérimentés.

Mbo, Muaya et Ngatse

Dans la catégorie de 63 kilos, Divin Mbo, solide et combatif, s'est adjugé la médaille de bronze après une victoire serrée aux points (9-7) face au Tunisien Benhamed.

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Dans la catégorie de 60 kilos, Héritier Muaya a également offert une médaille de bronze à la RDC en dominant le Namibien Stefus aux points (10-4), au terme d'un combat très maîtrisé.

En fin, dans la catégorie de 82 kilos, Ngatse Obi complète la moisson congolaise avec une médaille de bronze, malgré une défaite aux points (8-4) face à l'Algérien Bouguerra, dans un affrontement intense.

Huit médailles

Grâce à ces performances en lutte gréco-romaine, la RDC atteint désormais le cap symbolique de huit médailles dans ce tournoi continental : deux en or, une en argent, cinq en bronze.

Ce bilan témoigne des progrès réalisés par la sélection nationale et de l'engagement des lutteurs congolais.

La compétition continue donc pour la délégation congolaise. Rendez-vous ce jeudi pour le début des épreuves de lutte libre, où la RDC espère poursuivre sur cette dynamique positive et enrichir encore son tableau de médailles.