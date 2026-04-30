Afrique: Une reprise en trompe-l'oeil

Les chiffres de Statistics Mauritius avancent presque disciplinés. 305197 touristes enregistrés entre le 1ᵉʳ janvier et le 15 avril, contre 291 537 un an plus tôt. Une hausse de 4,7 %, propre, lisible. Mais à y regarder de plus près, la mécanique se grippe par endroits, s'emballe ailleurs.

Le Royaume-Uni domine toujours, avec 59 078 visiteurs. Mais la première place a un goût amer, avec une chute de 11,5 % par rapport aux 66 727 de 2025. En clair, près de 7 600 touristes de moins. Un recul qui, à lui seul, freine l'élan global.

Highs and lows

Derrière, la France tient la ligne. 43 914 arrivées, en légère hausse de 1,3 % depuis les 43 342 de l'an dernier. L'Allemagne suit, plus dynamique, avec 30 709 visiteurs et une progression de 6,2 %. Puis viennent les accrocs. Les Pays-Bas passent de 12 134 à 10 904 visiteurs, soit une baisse de 10,1 %. L'Irlande recule de 9,4 %, avec 7 587 arrivées contre 8 373 auparavant.

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Plus brutal encore, la République tchèque plonge de 29,1 %, et la Turquie de 36,3 %. L'Europe, pourvoyeur traditionnel, vacille. Ailleurs, le paysage change. L'Italie progresse de 7,5 %, la Suisse de 5,3 %, l'Autriche de 6,2 %. Des hausses modestes, mais qui amortissent partiellement les pertes. L'Afrique du Sud, elle, avance de 7,8 %, nous amenant 7 843 visiteurs. Un signal discret, mais constant.

Et puis il y a les envolées. Le Sri Lanka passe de 1 157 à 3 149 visiteurs. +172,1 %. L'Algérie bondit de 1 030 à 2 440 arrivées, soit +136,9 %. Le Népal grimpe de 1 098 à 2 098 visiteurs, +91,1 %. Le Kazakhstan suit avec +75,3 %, la Lituanie +43,7 %, l'Ouganda +42,9 %. Des hausses spectaculaires, presque hors norme. Mais en volume, ces marchés restent secondaires. Leur croissance impressionne, sans encore peser lourd.

À l'inverse, certaines chutes sont vertigineuses. Le Koweït s'effondre de 66,4 %, la Jordanie de 63,3 %, Oman de 53,2 %, Israël de 48,6 %. Des marchés plus restreints, mais révélateurs d'un climat incertain, entre tensions régionales et recomposition des flux touristiques.

Dans les airs, la progression est timide. 290 254 arrivées contre 285 337 en 2025. +1,7 %. Le transport aérien plafonne. En mer, en revanche, le rebond est net. 14 943 visiteurs contre 4 783 un an plus tôt. +212,4 %. Les croisières font ainsi un retour marqué et gonflent mécaniquement la croissance globale du secteur.