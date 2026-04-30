Ile Maurice: Twaha Academy - Sept cas présumés de maltraitance signalés

Entre le 1ᵉʳ et 21 avril 2026, sept cas présumés de maltraitance d'enfants à la Twaha Academy ont été signalés. Ils impliqueraient tous l'Acting Principal Azhar Peerbocus, a déclaré la ministre Arianne Navarre-Marie en réponse à une question de la Chief Whip, Stéphanie Anquetil.

L'école a fermé ses portes le 31 mars 2026. La police a recueilli plusieurs témoignages et plaintes : deux mineurs de 15 et 14 ans ont déclaré que le suspect leur avait donné des cigarettes, qui ont provoqué des vertiges. Leurs parents ont toutefois refusé tout examen médical et soutien psychologique.

Un garçon de 13 ans qui a déclaré, en présence de sa mère, avoir été giflé, a bénéficié d'un examen médical et d'un soutien psychologique. Un autre de 11 ans a signalé de multiples agressions, dont une blessure récente par un manche de serpillère. Il a été examiné et un suivi est prévu. Un ancien élève de 18 ans a raconté une agression passée, mais a refusé tout examen médical.

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L'enquête sur ces allégations est en cours. Interrogée sur la santé et l'état psychologique des enfants, la ministre a déclaré qu'aucune information n'était disponible. La députée a mis en doute la capacité du ministère à assurer un suivi efficace de tels cas, suggérant un manque de ressources. La ministre a reconnu que, malgré la compétence des psychologues, les ressources ne suffisent jamais à répondre à tous les besoins.