Ile Maurice: L'Alliance Libération réunit ses partisans à Mourouk

C'est à Mourouk, renommé pour sa plage d'une rare beauté et son positionnement sur la carte touristique de Rodrigues, que l'Alliance Libération, qui détient une majorité de sièges à l'Assemblée régionale dans le sillage des élections tenues en 2022, réunira ses partisans demain matin, pour marquer l'édition 2026 du 1ᵉʳ Mai.

Lors d'une récente conférence de presse, le chef commissaire, Franceau Grandcourt, a indiqué que ce sera l'occasion, entre autres, de faire état des réalisations de l'Alliance depuis qu'elle a pris la direction de Rodrigues. Parmi les thèmes sur lesquels les dirigeants mettront l'accent figurent notamment la mise en place du projet d'agrandissement de l'aéroport de Plaine-Corail, ainsi que les efforts déployés pour améliorer le système actuel de distribution de l'eau potable à la population.

Pour la fête de ce matin, l'artiste Gangsta Baptista, auteur notamment du titre Pass Dan Sok, assurera l'animation musicale.

Font partie de l'Alliance Libération : le Front patriotique rodriguais, le Mouvement militant rodriguais, la branche rodriguaise du Parti mauricien social-démocrate ainsi que l'Union du peuple de Rodrigues.