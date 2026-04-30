Sénégal: Cotation des titres du FCTC SENELEC 2025-2030 - BRVM sonne la cloche d'ouverture

Le mercredi 6 mai 2026, la SENELEC, la BOAD Titrisation et la BRVM organiseront la cérémonie officielle de cotation des titres du FCTC SENELEC 2025-2030. Ce moment protocolaire est l'aboutissement visible d'un processus engagé en octobre 2025, et le signal le plus fort envoyé au marché financier régional depuis plusieurs années. Décryptage.

Le marché financier régional change de dimension. Derrière l'acronyme technique FCTC SENELEC 2025-2030 se cache se cache l'opération financière la plus innovante jamais structurée par une entreprise publique africaine, et l'une des plus importantes pour l'avenir du marché financier régional.

Lancée en septembre 2025, l'opération FCTC SENELEC 2025-2030 est la première en Afrique à cumuler trois caractéristiques simultanées : la titrisation de créances d'une entreprise publique de services, la labellisation Green Bond, et la labellisation Sustainability-Linked Bond. Aucune entreprise publique africaine n'avait jamais réalisé cette combinaison, et la distinction entre les deux labels mérite d'être rappelée clairement, parce qu'elle est au cœur des enjeux de l'opération.

Toujours est-il que le 6 mai 2026, la SENELEC, la BOAD Titrisation et la BRVM organiseront la cérémonie officielle de cotation des titres du FCTC SENELEC 2025-2030.

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La séquence, dans son ordre réel

Pour comprendre ce que la cérémonie du 6 mai prochain, il faut remonter à son point de départ.

En septembre 2025, la SENELEC ouvre une souscription que peu d'opérateurs avaient anticipé à cette échelle ni à cette sophistication. Le véhicule utilisé, un Fonds Commun de Titrisation de Créances (FCTC), transforme des factures impayées par des administrations, des ambassades et des grandes entreprises, en titres obligataires accessibles aux investisseurs régionaux et internationaux. Le montant : 120 milliards de FCFA. La période de souscription court du 29 septembre au 5 novembre 2025. Elle est bouclée en cinq jours.

C'est sans doute ce qui a motivé, en mars 2026, les BRVM Awards de consacrer l'opération. Le FCTC (Fonds Commun de Titrisation de Créances) SENELEC 2025-2030 est sacré FCTC de l'année, lors de la 7ᵉ édition des BRVM Awards, qui récompensent les acteurs illustrés par leurs performances, leur gouvernance et leur capacité d'innovation sur le marché financier régional. C'est la reconnaissance par les pairs.

Le 23 avril 2026, l'Avis n°106/BRVM/2026 acte la première cotation officielle du FCTC SENELEC SENIOR 8,15% 2025-2030 (FSNLC.O1) et du FCTC SENELEC MEZZANINE 10,00% 2025-2030 (FSNLC.O2) au Bulletin Officiel de la Cote. Les titres sont désormais négociables. C'est l'acte technique et juridique.

Le 6 mai 2026 sera ainsi l'acte public. La cérémonie officielle de cotation (devant les investisseurs, les partenaires institutionnels, les régulateurs et les médias) transforme une première africaine en signal de marché. C'est la cloche d'ouverture, au sens propre du terme.

Historique

Le Green Bond dit : ces fonds financeront des projets à impact environnemental positif identifiés et vérifiables (solaire, éolien, modernisation du réseau électrique, réduction des émissions de CO₂). Sur les 120 milliards levés, 63 milliards (soit 52,5%) relèvent de ce label. Ce sont des fonds fléchés vers neuf projets d'énergies renouvelables précisément documentés dans le prospectus.

Quant au Sustainability-Linked Bond, c'est est un mécanisme différent et plus exigeant. Il ne dit pas seulement où vont les fonds, il dit : si la SENELEC n'atteint pas ses objectifs de durabilité mesurables (part des renouvelables dans le mix, taux d'électrification, réduction des émissions), le rendement servi aux investisseurs se modifie automatiquement. C'est un contrat de performance climatique adossé à un instrument financier. Les 57 milliards restants (47,5%) relèvent de cette logique.

Cette architecture impose à la SENELEC une discipline que les émissions classiques n'imposent pas. Les reportings semestriels, la vérification indépendante des KPI par un auditeur certifié, la publication transparente des résultats, tout cela est contractuel, opposable aux investisseurs, et désormais scruté depuis Londres, Luxembourg et les capitales de la zone UEMOA.

Crédibilité conditionnelle

Les enjeux pour Senelec sont considérables et opèrent sur trois niveaux.

Le financement de la transition énergétique. Le Sénégal s'est fixé l'accès universel à l'électricité en 2029 et 40% de renouvelables dans le mix en 2030. Ces objectifs ne peuvent pas être atteints avec les seules ressources budgétaires de l'État ni avec les financements bancaires classiques. Les 120 milliards du FCTC représentent une ressource longue (sur cinq ans, avec des remboursements semestriels) qui permet à SENELEC de planifier et d'exécuter des projets d'infrastructure sans la pression du court terme ; la diversification des sources de financement.

Avant cette opération, la SENELEC dépendait principalement du crédit bancaire et des subventions de l'État pour financer ses investissements. La titrisation ouvre un troisième canal (le marché de capitaux) en transformant des actifs existants (des créances) en ressources nouvelles. C'est une logique de bilan actif : on ne crée pas de dette nouvelle, on mobilise un actif dormant. La différence est structurelle ; autre enjeu pour Senelec, la crédibilité internationale.

Être garanti par GuarantCo, avoir M&G Investments comme ancre via un véhicule luxembourgeois arrangé par Symbiotics, figurer dans le portefeuille d'une institution comme la British International Investment, tout cela place la SENELEC dans une catégorie d'émetteurs africains qui accèdent aux capitaux internationaux sans passer par les eurobonds souverains. C'est une ligne directe avec les marchés financiers du Nord, construite sur la qualité de l'actif et la rigueur de la structure (pas sur la signature de l'État sénégalais).

Mais cette crédibilité est conditionnelle. Elle tient tant que les engagements SLB sont honorés. Un premier écart dans le reporting, une opacité sur l'utilisation des fonds verts, un retard sur les KPI climatiques et c'est tout le bénéfice de réputation qui se fissure.

La cérémonie du 6 mai n'est donc pas seulement une célébration. C'est aussi le début d'une période d'observation.

Architecte de la titrisation

BOAD Titrisation, structureur de l'opération, n'est pas un acteur secondaire de cette opération. Elle en est l'architecte. Créée en 2011, BOAD Titrisation est la première société à avoir obtenu l'agrément de l'AMF-UMOA en qualité de société de gestion de FCTC. Elle joue un rôle central dans le développement de la titrisation dans les pays de l'UEMOA, permettant à la BOAD de mobiliser des ressources à grande échelle pour financer des secteurs prioritaires dans la région.

Le FCTC SENELEC est sa réalisation la plus ambitieuse à ce jour (plus grande, plus sophistiquée, plus internationale que les précédentes opérations Doli-P). Elle démontre que BOAD Titrisation peut structurer des instruments conformes simultanément aux exigences de l'AMF-UMOA, aux principes de l'ICMA, aux critères ESG des fonds européens et aux attentes de garanteurs comme GuarantCo. C'est un positionnement unique sur le continent (celui d'une société de gestion régionale capable d'opérer aux standards internationaux les plus exigeants, depuis Lomé).

Pour la BOAD elle-même, maison mère à 99,99%, l'opération SENELEC consolide une thèse stratégique : la titrisation n'est pas réservée aux États et aux grandes banques. Elle peut financer directement des entreprises publiques d'infrastructure (eau, électricité, transport) qui disposent de portefeuilles de créances solides, mais immobilisées.

Si le modèle SENELEC tient jusqu'en 2030, il sera répliqué. La SODECI en Côte d'Ivoire, la SONABEL au Burkina Faso, l'ONAS au Sénégal : toutes ces entreprises ont des créances qui dorment dans leurs bilans. Toutes pourraient un jour passer par la même porte.

La vraie question de la liquidité

La cotation à la BRVM crée formellement le marché secondaire du FCTC SENELEC. Les titres FSNLC.O1 et FSNLC.O2 ont leurs codes de valeur, leurs prix de référence, leur carnet d'ordres. Théoriquement, tout investisseur peut désormais acheter ou vendre ces titres comme il le ferait d'une obligation d'État.

Mais la liquidité effective d'un titre obligataire sur la BRVM ne dépend pas seulement de sa cotation formelle. Elle dépend du nombre d'investisseurs actifs, du volume des échanges quotidiens, de la présence de teneurs de marché prêts à proposer des prix acheteur et vendeur en continu. Sur ce point, le marché secondaire obligataire régional souffre d'une faiblesse structurelle documentée : la plupart des institutionnels qui achètent des obligations (banques, assureurs, fonds de pension) les conservent jusqu'à maturité. Ils n'ont ni l'obligation, ni l'incitation à les revendre avant l'échéance.

Cette réalité s'appliquera probablement au FCTC SENELEC dans ses premières semaines de cotation. Les volumes échangés sur le marché secondaire risquent d'être faibles. Ce n'est pas un signal négatif sur la qualité de l'actif, c'est la nature structurelle du marché obligataire régional.

Ce qui change progressivement, c'est la montée en puissance des OPCVM obligataires (qui, eux, ont besoin de liquidité pour gérer leurs portefeuilles et répondre aux demandes de rachat de leurs clients). La BRVM Awards 2026 a consacré une nouvelle catégorie OPCVM, traduisant la transformation progressive du marché financier régional.

À mesure que ces véhicules se développent, la demande de liquidité sur le marché secondaire obligataire augmentera mécaniquement.

La cotation du FCTC SENELEC contribue à cette dynamique en ajoutant un instrument de qualité (doublement certifié ESG, adossé à des créances solides, avec un émetteur d'infrastructure nationale) à la palette disponible pour les gestionnaires d'actifs régionaux. Ce n'est pas de la liquidité immédiate. C'est de la profondeur de marché en construction.