Afrique: Les responsables du secteur aérien africain appellent à l'unité pour stimuler la croissance et renforcer la connectivité

Addis Ababa — Les responsables du secteur aérien de tout le continent ont appelé à une coopération renforcée, à l'amélioration des normes de sécurité et à la mise en œuvre intégrale des politiques de « ciel ouvert » afin de stimuler la croissance économique et d'approfondir l'intégration régionale pour les 1,4 milliard d'Africains.

S'exprimant lors de la conférence Focus Africa à Addis-Abeba, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a exhorté les gouvernements à accorder la priorité à l'aviation en tant que moteur essentiel du développement économique et social.

Ce rassemblement de deux jours a mis en évidence le rôle crucial du secteur dans la promotion du commerce, du tourisme et de la connectivité à travers le continent.

Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État éthiopien des Transports et de la Logistique, Bareo Hassen, a souligné l'urgence d'une action coordonnée.

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« Ici, sur le sol africain, à un moment décisif pour notre continent, je félicite l'IATA d'avoir placé l'Afrique au centre de l'agenda mondial de l'aviation », a-t-il déclaré.

M. Hassen a mis en avant les investissements majeurs de l'Éthiopie dans le secteur aérien, notamment l'extension de l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba, le développement de Bishoftu Airport City et les projets de création d'un nouveau méga-hub destiné à positionner le pays comme la principale porte d'entrée aérienne de l'Afrique.

Réaffirmant son engagement en faveur du Marché unique africain du transport aérien (SAATM), il a appelé à mettre fin aux politiques fragmentées.

« Le protectionnisme et la fragmentation doivent céder la place à l'ouverture, à la concurrence et à la coopération. L'Afrique doit parler d'une seule voix et agir dans un objectif commun », a-t-il déclaré.

Le ministre nigérian de l'Aviation, Festus Keyamo, s'est fait l'écho de cet appel, soulignant la demande croissante en matière de transport aérien et la nécessité d'une meilleure connectivité. Il a cité le score de 91,4 % obtenu par le Nigeria lors de l'audit de sécurité de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) comme preuve des progrès accomplis.

« Nous devons lever les barrières, harmoniser les politiques et adopter pleinement le concept de ciel ouvert », a déclaré M. Keyamo.

Représentant l'OACI, Lucy Mbugua a décrit l'aviation comme « un puissant catalyseur de la croissance économique, du commerce, du tourisme et de l'intégration régionale », soulignant que le trafic aérien mondial devrait doubler d'ici 2050, l'Afrique étant en passe de connaître une expansion significative.

La secrétaire générale de la Commission africaine de l'aviation civile, Adefunke Adeyemi, a mis l'accent sur une approche globale reposant sur sept piliers stratégiques, notamment la sécurité, l'innovation et le renforcement des capacités.

« La sécurité n'est pas seulement une initiative coordonnée, mais une initiative commune : c'est ensemble que nous réussirons », a-t-elle déclaré, ajoutant que les programmes de formation avaient touché plus de 1 000 participants, dont 55 % de femmes.

De son côté, Abderahmane Berthe, de l'Association des compagnies aériennes africaines, a souligné l'importance de l'unité alors que le secteur se redresse.

« Le transport aérien n'est pas un luxe ; c'est un moteur d'intégration, de commerce et de développement humain », a-t-il déclaré, appelant à une mise en œuvre accélérée du SAATM et à l'adoption de carburants aériens durables.

Du point de vue de l'industrie, Mesfin Tasew, PDG d'Ethiopian Airlines, a reconnu l'existence de défis persistants tels que des coûts d'exploitation élevés et des capacités de maintenance limitées, tout en soulignant le potentiel à long terme.

« Le transport aérien est un catalyseur avéré du développement socio-économique », a-t-il déclaré. « En nous réunissant lors de cette conférence, nous avons franchi une étape décisive pour faire partie de la solution. »

La conférence s'est conclue par un appel pressant à l'action collective, renforçant ainsi une vision commune d'un secteur aérien africain compétitif, intégré et résilient.