Cameroun: Pasteur polygame en Floride - L'auteur d'un livre sur l'amour conjugal arrêté

Un pasteur de 62 ans prêchait la fidélité. Il est arrêté pour polygamie en Floride. Ironie du sort : il écrivait un livre sur l'amour conjugal.

Une arrestation dans la paisible communauté de The Villages

Leslie Williams, pasteur de 62 ans, a été arrêté cette semaine dans The Villages en Floride. Cette communauté de retraités est réputée pour sa tranquillité et sa vie sociale intense. Williams y dirigeait son propre ministère. Les autorités ont agi sur la base d'un mandat émis en Géorgie. L'homme est recherché pour polygamie depuis début avril 2026. Aux États-Unis, cette pratique est strictement interdite. Le pasteur affichait publiquement en décembre dernier son mariage avec une femme prénommée Cindi sur Facebook. Les félicitations affluaient alors sans suspicion.

Pourquoi un pasteur spécialiste de l'amour conjugal tombe pour polygamie

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La polygamie se définit comme le fait d'être marié à plusieurs personnes simultanément. Williams est accusé d'avoir contracté plusieurs mariages sans en dissoudre les précédents. Son ministère était centré sur la promotion du couple unique et de l'engagement. L'écart entre son discours public et sa vie privée interroge. Les causes peuvent être multiples : une tentative de concilier des croyances religieuses personnelles avec la loi, ou un phénomène d'emprise psychologique. Le pasteur est aussi l'auteur d'un livre publié en 2017, consacré à l'amour conjugal. Il y appelait les hommes à préserver leur relation face aux épreuves. Aujourd'hui, ses écrits résonnent comme une contradiction flagrante.

Comment la loi américaine traque la polygamie

Le système juridique américain interdit la polygamie dans les 50 États, même si l'Utah a dépénalisé partiellement certaines formes en 2020. La Floride et la Géorgie considèrent ce délit comme un crime. Le mécanisme procédural repose sur un mandat d'arrêt émis par un État et exécuté par un autre. Williams a été arrêté en Floride pour des faits présumés commis en Géorgie. Les autorités vérifient désormais l'existence d'autres unions non déclarées. Les réseaux sociaux, en particulier Facebook, servent de preuves dans ce type d'affaires. Le post public de décembre sur son mariage avec Cindi est un élément à charge. La communauté de The Villages est sous le choc, car Williams y était une figure respectée.

Une condamnation pour polygamie peut entraîner une peine de prison et une amende. Les épouses potentielles pourraient témoigner. L'Église locale devra gérer le scandale et la défiance des fidèles. L'affaire affecte l'image des communautés de retraités comme The Villages. Ces lieux, perçus comme des havres de liberté, pourraient être scrutés plus étroitement par les forces de l'ordre. Le livre de Williams sera probablement retiré de la vente. L'ironie de son discours sur l'engagement marquera les esprits.

Comment concilier l'auteur d'un manifeste sur l'amour conjugal et l'accusé de polygamie ? Le procès dira si la contradiction était ignorance, cynisme ou pathologie.