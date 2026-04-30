Guinée: Procès Dr Diané - Coup de théâtre à la CRIEF, les débats relancés !

Nouveau rebondissement majeur dans le procès en appel de Dr Mohamed Diané devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF). Alors que l'affaire était en attente de délibéré après plus d'un an d'audiences, la Cour a décidé, ce jeudi 30 avril 2026, de tout reprendre à zéro en rouvrant les débats, en raison d'un changement dans sa composition.

Ancien pilier du régime de Alpha Condé, Dr Diané avait été lourdement condamné en première instance à cinq ans de prison, une amende de cinq milliards de francs guinéens et 500 milliards à verser à l'État, en plus de la confiscation de plusieurs biens. Une décision contestée par toutes les parties, qui avaient fait appel.

Mais après quatorze mois de procédure et un délibéré attendu le 16 avril, un imprévu institutionnel est venu bouleverser le calendrier judiciaire. Le président de la formation, Daye Mara, a justifié cette volte-face par l'impossibilité pour la nouvelle composition de juger un dossier qu'elle n'a pas entièrement suivi.

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Le ministère public, représenté par Alphonse Charles Wright, a soutenu fermement cette reprise, évoquant une exigence légale. Une position globalement acceptée par la défense et la partie civile, bien que ces dernières aient estimé que le dossier était déjà suffisamment débattu.

Au final, la Cour a tranché: le délibéré est annulé et les débats reprendront intégralement. Une décision qui relance un procès emblématique de la lutte contre la corruption en Guinée, et prolonge encore l'attente d'un verdict très attendu.