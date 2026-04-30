Ethiopie: Selon l'ambassadeur français, les efforts de l'Éthiopie dans les domaines de l'énergie et de l'IA sont essentiels à l'essor économique

30 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Selon l'ambassadeur de France, Alexis Lamek, les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle sont les moteurs impressionnants de la transformation économique rapide de l'Éthiopie.

L'ambassadeur a déclaré à l'Agence de presse éthiopienne (ENA) que l'Éthiopie était extrêmement impressionnante en matière d'énergie.

« Littéralement, toute l'électricité ici est sans carbone, produite avec une empreinte carbone quasi nulle, et c'est vraiment quelque chose que je tiens à saluer », a déclaré l'ambassadeur Lamek, soulignant le leadership mondial de l'Éthiopie dans la production d'énergie durable et renouvelable.

Selon lui, les projets de rénovation du réseau en cours, soutenus par la France et l'Union européenne, visent à élargir l'accès local et à accroître les exportations vers les pays voisins.

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« Dans le monde d'aujourd'hui, la mise en place d'une production d'électricité aussi propre est, bien sûr, très importante. Mais comment l'Éthiopie peut-elle exporter cette énergie vers les pays de la région ? C'est déjà le cas, mais cela peut aller encore plus loin -- cela peut être renforcé », a-t-il noté.

Selon l'ambassadeur Lamek, ces efforts permettront de consolider le rôle de l'Éthiopie en tant que pôle énergétique régional.

Évoquant un autre moteur de l'économie, il a déclaré que l'Institut national d'intelligence artificielle, dirigé par des experts de premier plan et considéré comme une priorité par le gouvernement, méritait également d'être salué.

« En matière d'intelligence artificielle, vous disposez d'un institut très impressionnant dirigé par des personnalités très impressionnantes. (Et) vous avez un gouvernement très engagé sur ces questions. »

L'ambassadeur a souligné que le soutien aux start-ups était essentiel pour faire émerger les géants de demain. « Je pense qu'il est important d'apporter un soutien aux start-ups qui travaillent dans ce domaine et qui deviendront les grandes entreprises de demain. Les start-ups ont besoin d'être soutenues », a-t-il insisté.

Lire l'article original sur ENA.

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