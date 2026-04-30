Sénégal: L'aéroport de Ziguinchor ouverte rouverte à la navigation aérienne après sa réception technique

Ziguinchor — Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, et son homologue des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, ont procédé, jeudi, à la réception technique de l'aéroport de Ziguinchor (sud), marquant ainsi la réouverture de l'infrastructure rénovée à la navigation aérienne, a constaté l'APS.

Déthié Fall a remercié et félicité le ministre des Transports terrestres et aériens pour le travail abattu, soulignant la collaboration étroite entre les équipes des deux ministères ayant permis d'aboutir à cette réception dans les délais fixés.

Il a rappelé que cette échéance répond à un engagement pris devant les plus hautes autorités du pays. Le ministre a notamment insisté sur la nécessité, pour toutes les parties prenantes, de "s'aligner" sur cela afin de respecter les délais annoncés.

Selon lui, la nouvelle philosophie de travail adoptée par les autorités repose notamment sur un souci et de respect des délais, malgré des discussions parfois "houleuse", mais toujours orientées vers le respect des engagements pris.

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M. Fall a salué le travail des directeurs des infrastructures aéroportuaires et de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), ainsi que de toutes les équipes techniques, qui ont su, sous pression, livrer une infrastructure conforme aux attentes.

Il a averti que cette rigueur va désormais s'appliquer à tous les projets d'infrastructures, précisant qu'aucun dépassement de délai ne sera toléré à l'avenir.

Le ministre des Infrastructures a également lancé un appel aux entreprises partenaires de l'État, les invitant à adopter cette même exigence, en démontrant leur capacité à exécuter des projets d'envergure dans les délais impartis sur l'ensemble du territoire national.

Évoquant les projets structurants dans la région, il a indiqué que cette infrastructure s'inscrit dans une dynamique plus large de réalisations, annonçant notamment la pose de la première pierre du second pont de Ziguinchor, le 31 juillet prochain.

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a précisé que cette cérémonie porte sur la réception technique de l'aéroport de Ziguinchor et non son inauguration.

Il a assuré que l'aéroport de Ziguinchor répond désormais aux normes internationales en matière de sécurité, de sûreté et de qualité des services, sans qu'aucune procédure n'ait été négligée, faisant de cette infrastructure un outil essentiel de désenclavement pour la région, a-t-il assuré.

Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a pris part à cette cérémonie, de même que le directeur général de l'Aéroport international Blaise de Diass (AIBD), Cheikh Bamba Dièye, et son homologue Ndiaga Bass de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).