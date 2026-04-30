Sénégal: Ligue 1 - La course au titre s'intensifie, affiches alléchantes au menu

Dakar — La bataille pour le titre va s'intensifier ce week-end en Ligue 1, avec au menu des rencontres alléchantes comptant pour la 25e journée, dont celles devant opposer AJEL de Rufisque, leader du classement, au Stade de Mbour.

Les matchs Gorée-ASC Cambérène, US Ouakam-Teungueth FC (TFC) et Génération Foot-Jaraaf comptent aussi parmi les affiches les plus attendues de cette journée de championnat.

Après une lourde défaite et un match nul, le leader reçoit samedi le onzième au classement en vue de renouer avec le succès pour garder la première place et ne pas se faire rejoindre ou dépasser.

A domicile au Stade Ngalandou Diouf, AJEL, qui compte 44 point au compteur, doit réagir pour garder à distances avec ses poursuivants immédiats, parmi lesquels Teungueth FC (42 points) et US Gorée (41 points).

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Le leader part favori face au promu, le Stade de Mbour, en difficulté depuis le démarrage du championnat et totalisant 25 points seulement.

Talonnés par Teungueth FC (42 points) et l'US Gorée (41 points), les " rouges et blancs" de Rufisque partent favoris face au promu en difficulté depuis le démarrage du championnat.

Le Stade de Mbour n'a enregistré que trois victoires cette saison, contre 16 matchs nuls et six défaites en 24 journées de championnat.

Les Mbourois visent le maintien et sont donc dans l'obligation de faire un bon résultat contre le leader du leader dont le dauphin, TFC accueille l'USO, dimanche, pour le compte du derby lébou.

L'équipe de Teungueth FC va tenter de poursuivre sa dynamique victorieuse en priant pour un faux pas de son voisin dont elle n'est séparée que de deux points.

Les requins de Ouakam, freinés par le Stade de Mbour lors de la précédente journée, sont dans une optique de se relancer et peuvent surprendre TFC.

L'US Gorée, troisième au classement, joue la lanterne rouge, l'ASC Cambérène, et peut profiter d'une victoire pour se rapprocher des deux premiers.

La 25e journée sera aussi marquée aussi par le déplacement du Jaraaf à Déni Biram Ndao pour défier Génération Foot.

Après leur revers devant l'AS Pikine, les Grenats vont en découdre avec le champion sortant, le Jaraaf de Dakar, qui revient d'une victoire et cherche à se rapprocher du podium.

Le programme de la 25e journée :

Samedi :

Génération Foot-Jaraaf, Dakar Sacré-Coeur-Wally Daan Dimanche :

Linguère-Casa Sports, AJEL-Stade de Mbour, ASC Cambérène-Gorée, USO-Teungueth FC, HLM-GFC, SONACOS-Pikine.