Sénégal: Ligue 2 - Le leader Diambars reçoit la lanterne Thiès FC pour garder son fauteuil

30 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 2, Diambars, reçoit la lanterne rouge, Thiès FC, espérant garder son fauteuil en match comptant pour la 25e journée du championnat.

Qualifié en finale de la Coupe du Sénégal, mardi, Diambars va tenter d'enchaîner une quatrième victoire d'affilée. Les académiciens de Saly, qui visent un retour dans l'élite, ne doivent pas faire un faux pas face à la lanterne rouge.

En cas de mauvais résultat, Diambars pourra se faire devancer par son dauphin Essamaye FC.

Battus par Diambars, la journée précédente, Essamaye FC va essayer de se reprendre face à l'AS Saloum.

Plusieurs affiches alléchantes sont au menu de cette journée, parmi lesquelles Amitié FC-Ndiambour, Oslo FA-Jamono Fatick, Kaffrine-DUC, Teranga SC-Guelwaars.

Voici le programme de la 25e journée de Ligue 2 :

-Samedi : Douanes-Port, Essamaye-Saloum, Amitié FC-Ndiambour, Oslo-Jamono de Fatick, AS Bambey-NGB, Diambars-Thiès FC.

Dimanche : Kaffrine-DUC.

Lundi : Teranga SC-Guelwaars.

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