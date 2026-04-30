Sénégal: Coupe du pays dames - Les Aigles de la Médina et l'AS Bambey finalistes

30 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Aigles de la Médina et l'AS Bambey sont les équipes finalistes de la Coupe du Sénégal en dames.

Les Aigles de la Médina ont validé leur troisième qualification consécutive en finale, en dominant (5-0) le Casa sports, mercredi.

Meilleure formation du championnat d'élite féminine et actuel leader du championnat, l'équipe de la Médina vise une troisième Coupe nationale d'affilée.

L'équipe de Bambey a sorti (1-0) le Lycée Ameth Fall de Saint-Louis.

En finale, l'AS Bambey va tenter de mettre fin à la suprématie des Aigles sur le football féminin sénégalais.

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