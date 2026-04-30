Sénégal: La commune de Thiadiaye érigée en 'territoire-laboratoire' pour l'évaluation et l'expérimentation des politiques publiques

30 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 La commune de Thiadiaye (Mbour, ouest) et l'Université Iba Der Thiam de Thiès ont paraphé, mercredi, une convention de partenariat pour faire de cette collectivité un "territoire-laboratoire", pour l'évaluation et l'expérimentation des politiques publiques, a constaté l'APS.

Dans le cadre de cette convention, "l'université apporte son expertise en aménagement, marketing territorial, environnement, transition écologique et énergétique, [ainsi que dans le domaine du] numérique", a expliqué le Professeur Mamadou Babacar Ndiaye, recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès.

La commune, de son côté, "offre un espace d'expérimentation ouvert à tous les domaines", a-t-il ajouté.

"En signant avec [des] collectivités comme Thiadiaye, l'université vient écouter les populations, recueillir leurs problèmes et les intégrer dans ses recherches", a commenté l'universitaire.

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Pour le maire de Thiadiaye, Oumar Youm, l'idée, c'est de faire de sa collectivité "un territoire pilote, un espace où les politiques publiques peuvent être expérimentées, observées, étudiées et améliorées".

"À travers ce partenariat, nous voulons ouvrir plusieurs perspectives majeures et renforcer les capacités d'intervention de notre collectivité", a-t-il fait savoir.

Il s'agira d'abord, selon M. Youm, de permettre aux étudiants d'être davantage en contact avec les réalités locales, à travers des stages, des travaux de terrain, des projets d'innovation et des missions d'appui à la commune.

"Thiadiaye est une ville carrefour en pleine croissance. La commune a besoin de savoir, d'innovation et de recherche, pour améliorer la performance de ses projets", a-t-il relevé.

Lire l'article original sur APS.

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