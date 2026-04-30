Sénégal: L'UCAD réceptionne le patrimoine littéraire de Ken Bugul

Dakar — La Bibliothèque centrale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a officiellement réceptionné les archives personnelles et manuscrits de la femme de lettres Mariétou Mbaye, plus connue sous son nom de plume Ken Bugul.

Ces archives, dont l'essentiel sont des documents couvrant les années 1990 à 2026, sont composées de 11 cartons de papiers physiques, d'une disquette qu'elle considère "important, pour dynamiser l'intérêt de la recherche", a-t-elle précisé mercredi, lors de la remise de ce don aux autorités de la Bibliothèque universitaire.

" (...) comme je n'ai pas fait grand-chose pour le Sénégal, puisque j'ai une forte admiration pour le livre et pour tout ce qui est savoir et connaissance, mes archives peuvent contribuer à aider dans ce sens pour dynamiser l'intérêt de la recherche, des études (...)", a-t-elle déclaré.

Ken Bugul a pris part à une conférence axée sur le thème "archiver la littérature: réflexion à partir de Ken Bugul", tenue à l'occasion de la cérémonie marquant la remise officielle desdites archives.

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Elle a rappelé que "consigner la connaissance dans l'écriture", reste un prolongement de la transmission de cette dernière et du savoir. Une démarche qui, selon elle, explique "l'importance des bibliothèques".

"L'archive représente un patrimoine. Je me disais, certainement que cela peut contribuer à intéresser les gens à mes ouvrages car, bien que mes livres avaient eu beaucoup de succès au niveau international, ces cinq et dix dernières années, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui mettent mes ouvrages au programme scolaire, dans les classes de terminale, (...) ", fait-elle savoir.

Ken Bugul soutient vouloir dans son testament, céder à la bibliothèque universitaire tous ses ouvrages, ainsi qu'une collection de textiles africains appartenant à ses parents "Walo Walo", datant de plus d'un siècle.

Mariètou Mbaye dit "Ken Bugul" (...) il y a aussi une vingtaine de tapuscrits qui correspondent à des versions différentes des romans qu'elle a publiés", a pour sa part, indiqué, Pr Céline Labrune Badiane, du centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Parmi ces archives, Pr Labrune note également, la présence "d'une dizaine de textes inédits, dont certains manuscrits en cours d'écriture et quelques titres" notamment, des notes, des interventions et des communications que l'écrivaine a pu faire lors des événements.

Pr Céline Labrune Badiane" (...) pour comprendre la littérature africaine, il faut analyser ce lien qui se tisse entre auteur et éditeur. Et les archives de Ken Bugul contiennent, par exemple, des correspondances avec des éditeurs, des contrats. Ils permettent d'analyser les rapports de force qui sont à l'oeuvre dans le processus éditorial", a quant à lui, soutenu le coordonnateur du programme archive des femmes écrivaines, Pr Serigne Sèye.

Pr Serigne SèyeMariètou Mbaye compte plus d'une dizaine d'ouvrages parmi lesquels, "le Baobab fou" (1982), "Riwan ou le chemin du sable" (1999) qui a reçu le "grand prix littéraire d'Afrique noire" et tant d'autres.

Plusieurs de ces ouvrages, ont été traduits, notamment, en anglais, en polonais, en espagnol, etc.