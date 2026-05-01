Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 mai 2026

revue de presse

RDC : Joseph Kabila sous sanctions américaines pour ses liens "étroits" avec le M23

Les États-Unis ont annoncé jeudi des sanctions contre l’ancien président congolais Joseph Kabila, accusé de contribuer à l’instabilité en République démocratique du Congo.

Joseph Kabila, qui a dirigé le pays de 2001 à 2019, a été inscrit sur la liste noire de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), l’organisme américain chargé des sanctions économiques. Ces sanctions prévoient le gel de tous les avoirs que l’ex-chef d’État pourrait détenir aux États-Unis. Elles interdisent également aux citoyens et entreprises américaines d’entretenir des relations commerciales avec lui.

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Washington reproche à Joseph Kabila de chercher à déstabiliser le gouvernement congolais en soutenant le groupe armé M23, ainsi que l’Alliance Fleuve Congo (AFC), présentée comme son bras politique. [Source Africanews]

La Chine supprime les droits de douane sur les produits de 53 pays africains

La Chine a annoncé la suppression des droits de douane sur les importations en provenance de 53 pays africains, dans le cadre d’une nouvelle politique commerciale visant à renforcer ses relations économiques avec le continent.

Cette mesure, qui devrait entrer en vigueur à partir de mai 2026 selon les autorités chinoises, concerne la quasi-totalité des États africains ayant des relations diplomatiques avec Pékin. L’objectif affiché est de faciliter l’accès des produits africains au marché chinois et de stimuler les exportations du continent.

Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique restent largement déséquilibrés, avec des exportations chinoises dominant les flux. Pékin présente cette décision comme une initiative de soutien au développement économique africain et de promotion d’un commerce plus équilibré. [Source Apanews]

Le gouvernement ivoirien muscle la régulation des Jeux de hasard

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 29 avril 2026, sous la présidence de S.E.M. Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a franchi une étape dans l’encadrement de l’industrie du divertissement. Le décret portant création d’une unité spécialisée de surveillance du secteur des jeux de hasard a été adopté, marquant sa volonté d’assainir un marché en pleine expansion… mais sujet à de nombreuses dérives.

Avec la constitution d’un nouvel organe chargé de mieux réguler ce secteur, face à la multiplication des plateformes de jeux en ligne, des paris sportifs et des salles de jeux clandestines, la Côte d’Ivoire se dote d’une nouvelle « Unité de Surveillance du Secteur des Jeux de Hasard » qui aura pour mission principale d’assurer le contrôle technique, administratif et financier de tous les opérateurs exerçant sur son territoire. [Source Afrik.com]

Déforestation : Plus 11 terrains de football par minute, la lente décrue de la destruction des forêts primaires

Après une année 2024 qualifiée de « noire » par les experts, la planète a connu en 2025 une baisse significative de la destruction de ses forêts tropicales primaires. Selon les données publiées le 29 avril par Global Forest Watch, 4,3 millions d’hectares ont été perdus dans le monde, soit un recul de 36 % par rapport à l’année précédente. Un chiffre encourageant en apparence, mais qui ne doit pas masquer l’urgence persistante.

Pourtant, ce récit positif ne doit pas faire oublier que la déforestation reste structurellement liée à l’expansion des terres cultivées pour les marchés internationaux et à l’agriculture de subsistance. En République démocratique du Congo, troisième pays le plus touché en valeur absolue avec 560 000 hectares perdus, la biomasse représente 98,8 % de la consommation énergétique des ménages, principalement sous forme de bois de chauffage et de charbon. À Madagascar, l’agriculture sur brûlis et l’extraction illégale de saphir ont dévasté 90 000 hectares, soit 1,9 % de ses forêts primaires. [Africapresse]

Mali : Les djihadistes veulent renverser la junte militaire et font de « l’établissement de la charia » une « priorité »

Cinq jours après des attaques sur des positions stratégiques de l’armée avec des rebelles touaregs, et alors que la capitale Bamako est sous blocus, la force unifiée antidjihadiste du Niger, du Burkina Faso et du Mali a mené « d’intenses campagnes aériennes » dans le nord du Mali.

Outre les armes, l’offensive menée par les rebelles contre la junte au Mali se retrouve également dans les mots. Les djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) ont encouragé, jeudi 30 avril, une union pour renverser les militaires au pouvoir.

« Nous appelons tous les patriotes sincères, sans distinction aucune, à se lever et à unir nos forces dans un front commun » incluant « les partis politiques, les forces armées nationales, les autorités religieuses, les chefs traditionnels et toutes les composantes de la société malienne », déclare en français le groupe sur sa plate-forme Az-Zallaqa. [Source Le Monde Afrique]

Plus de vingt ans après la fin de la guerre au Liberia, des procès toujours en attente

En 2009, la Commission vérité et réconciliation, instaurée après la guerre civile qui a déchiré le Liberia entre 1989 et 2003, avait recommandé l’organisation d’un grand procès pour juger les criminels de guerre. Depuis, peu de choses ont été faites en ce sens.

Si l’ancien président Charles Taylor a été jugé et condamné par un tribunal international, c’était à La Haye et pour ses crimes commis en Sierra Leone. D’autres chefs de guerre ont été condamnés à l’étranger, mais aucun à Monrovia. Le président Joseph Boakai, arrivé au pouvoir en 2024, avait fait de la justice l’une de ses promesses phares, mais les défenseurs des droits humains attendent toujours, avec impatience, de voir des procès se tenir dans le pays. [Source RFI]

Répression au Gabon : Un rapport accablant de l’ONU confirme un constat général

Hervé Patrick Opianga, Christian N’Nang Nsome, Harold Leckat, Marcel Libama, Simon Ndong Edzo, Bob Mengome, Roland Olouba Oyabi, Médard Tounda Youbi, Billie By Nze. 9 Gabonais, peut-être, j’en oublie, pour le moment, inquiétés par la Justice sous le règne du Président Oligui Nguema, quel peu glorieux palmarès en si peu de temps !

Le trait commun entre ces compatriotes n’est pas qu’ils soient des violeurs de petites filles, ni des voleurs de téléphones portables, encore moins des prévaricateurs des deniers publics. Ils ont en commun d’avoir commis un crime devenu grave sous la Ve République, celui d’avoir refusé la pensée unique et de servir de laquais. [Source GabonMediaTime]

La gastronomie togolaise s'invite à la Coupe du Monde des Traiteurs

Le Togo s'invite sur la scène gastronomique internationale. Le pays participera à la Sélection Afrique de l'International Catering Cup (ICC) 2026, considérée comme la Coupe du Monde des Traiteurs, prévue les 13 et 14 juin à Antananarivo, à Madagascar.

Trois professionnels des métiers de bouche porteront les couleurs nationales : le chef François Essè Aligbo (chef d'équipe), Kodjo Degbevi (coéquipier) et Senda Waguena (coach). Ensemble, ils défendront une cuisine togolaise alliant tradition, innovation et excellence, autour d'un buffet mettant en valeur les produits locaux et le patrimoine culinaire du pays.

Les critères d'évaluation sont exigeants : production, logistique, présentation et service, autant de dimensions qui feront la différence face aux meilleures équipes africaines. [Source Togonews]

Après le boycott du FDR, le ministre de l’Intérieur se dit ouvert à l’opposition sénégalaise

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a présidé, jeudi, la rencontre de ”prise de contact” et de partage d’informations sur le processus électoral, déclarant respecter la position des partis de l’opposition ayant boycotté la réunion et assurant leur ouvrir ses portes.

”A ceux qui n’ont pas répondu à notre invitation, quelles qu’en soient par ailleurs les raisons, je respecte leur position. Je réaffirme que la contradiction est cependant source de progrès. Nos portes leur resteront ouvertes. A ceux qui doutent, je dis venez débattre, à ceux qui critiquent je dis venez critiquer, à ceux qui proposent je dis venez proposer”, a assuré M. Cissé à l’ouverture des consultations avec certains acteurs politiques.

Les Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), une plateforme regroupant des partis de l’opposition avait annoncé, lundi dernier, avoir décidé de ne pas participer à cette rencontre convoquée par le ministre de l’Intérieur, s’estimant ”être exclu” de la rédaction des conclusions de la concertation de mai 2025 portant sur le système politique. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

En Tunisie, hospitalisation « en urgence » de l’opposant Rached Ghannouchi

Le président du parti islamiste tunisien Ennahdha, 84 ans, condamné à plus de quarante ans de prison ferme et détenu depuis 2023, a été hospitalisé après avoir « subi une dégradation grave de son état de santé ».

Le président et dirigeant historique du parti islamiste tunisien Ennahdha, Rached Ghannouchi, figure de l’opposition détenu depuis 2023, a été hospitalisé « en urgence » après une détérioration de son état de santé, a annoncé ce 30 avril son parti. Ennahdha n’a pas précisé quand il avait été transféré à l’hôpital et n’a pas donné de détails sur les raisons.

Rached Ghannouchi, 84 ans, « a subi une dégradation grave de son état de santé, ce qui a contraint l’administration pénitentiaire à le transférer en urgence à l’hôpital pour recevoir des soins et être placé sous surveillance médicale pendant plusieurs jours », a affirmé le parti dans un communiqué sur Facebook. Le mouvement a de nouveau demandé sa libération immédiate, soulignant qu’il était « détenu de manière arbitraire ». [Source Jeune Afrique]