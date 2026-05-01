Angola: Le chef de l'État procède à des limogeages et des nominations d'officiers généraux

30 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — Le président de la République, João Lourenço, a procédé ce jeudi à des mutations et à des nominations d'officiers généraux occupant des postes de direction, dans le cadre d'une restructuration de la Maison militaire et du ministère de la Défense nationale.

Conformément à la Constitution, à la loi sur la défense nationale et les forces armées, et après consultation du Conseil national de sécurité, le chef de l'État a limogé le lieutenant-général João da Silva Mendonça de son poste de directeur du cabinet du ministre d'État et chef de la Maison militaire de la Présidence de la République, selon un communiqué de presse publié.

Dans le même document, le général de brigade Manuel Gouveia a également été destitué de son poste de directeur du cabinet du ministre de la Défense nationale, des anciens combattants et des vétérans de la patrie.

Parallèlement, le Président de la République a nommé le général de brigade Manuel Gouveia au poste de directeur du cabinet du ministre d'État et chef de la Maison militaire de la Présidence de la République.

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