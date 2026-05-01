Sénégal: Réformes électorales - Ndiaga Sylla appelle à plus de clarté et de modernisation

À la suite de la rencontre de prise de contact entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques, l'expert électoral Ndiaga Sylla, également président du Dialogue citoyen, a livré une série d'observations et de recommandations visant à renforcer la transparence et la crédibilité du processus électoral au Sénégal.

Dans une déclaration transmise à la presse, Ndiaga Sylla dit « prendre acte » des clarifications apportées par le ministère concernant la finalisation des réformes en cours ainsi que l'organisation des prochaines échéances électorales. Toutefois, il souligne que des zones d'ombre persistent, notamment sur la structure qui sera effectivement chargée d'organiser les élections. « Sera-ce le ministère de l'Intérieur ou la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ? », s'interroge-t-il, appelant à des précisions pour éviter toute ambiguïté institutionnelle.

L'expert attire également l'attention sur les implications techniques du basculement automatique dans le fichier électoral. Parmi les préoccupations évoquées figurent l'augmentation potentielle du nombre d'électeurs par bureau de vote et la nécessité de réduire le « stock mort » dans les listes électorales, afin d'en améliorer la fiabilité.

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Sur la question du parrainage, Ndiaga Sylla plaide pour une modernisation du système à travers l'introduction d'une automaticité, une réforme défendue depuis plusieurs années par la société civile. Il propose notamment de s'inspirer du modèle ivoirien, où la collecte des parrainages est facilitée par des dispositifs numériques connectés directement au fichier électoral.

Autre point soulevé : la loi sur les partis politiques, restée inchangée depuis plus de trois décennies. Pour Ndiaga Sylla, une réforme s'impose afin d'adapter le cadre juridique aux réalités contemporaines. Il insiste également sur l'urgence d'adopter une législation spécifique encadrant le financement des partis politiques et des candidats, un chantier jugé essentiel pour garantir l'équité et la transparence du jeu démocratique.

Enfin, l'expert recommande de mieux encadrer l'accès au fichier électoral. Il suggère que les modalités soient définies dans la partie réglementaire du code électoral, avec la mise en place d'un contrôle systématique avant et après chaque révision des listes, ainsi que la possibilité de recourir à des audits indépendants en cas de besoin.