Mali: Un hommage national rendu au défunt ministre de la Défense

Dakar — Le Mali a rendu, jeudi, un hommage national au général Sadio Camara, son ministre de la Défense et des Anciens combattants, mort le 26 avril 2026, à Kati, une ville des faubourgs de Bamako, la capitale, lors d'attaques armées d'ampleur sur diverses localités du pays, ont rapporté plusieurs médias.

La cérémonie, organisée dans les installations du bataillon du génie situé dans le centre-ville de la capitale, a enregistré la présence du chef l'Etat, le général Assimi Goïta, des membres du gouvernement de la Transition et de milliers de citoyens maliens.

Des officiels du Burkina Faso et du Niger, pays avec lesquels le Mali partage l'Alliance des Etats du Sahel (AES), ont également pris part à la cérémonie.

La cérémonie s'est déroulée sous une très haute sécurité, avec une forte présence de militaires lourdement armés, a indiqué l'Agence France-Presse qui fait état de l'installation de check-points et de barricades sur tous les axes menant au lieu abritant la cérémonie.

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Le général Sadio Camara a "contribué à définir les priorités du Mali en matière de défense, représentant une fidélité indéfectible à l'intérêt général. Malgré le poids des responsabilités, il n'a jamais dérogé à ses missions", a témoigné le Premier ministre Abdoulaye Maïga.