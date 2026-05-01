Mali: Un hommage national rendu au défunt ministre de la Défense

30 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Mali a rendu, jeudi, un hommage national au général Sadio Camara, son ministre de la Défense et des Anciens combattants, mort le 26 avril 2026, à Kati, une ville des faubourgs de Bamako, la capitale, lors d'attaques armées d'ampleur sur diverses localités du pays, ont rapporté plusieurs médias.

La cérémonie, organisée dans les installations du bataillon du génie situé dans le centre-ville de la capitale, a enregistré la présence du chef l'Etat, le général Assimi Goïta, des membres du gouvernement de la Transition et de milliers de citoyens maliens.

Des officiels du Burkina Faso et du Niger, pays avec lesquels le Mali partage l'Alliance des Etats du Sahel (AES), ont également pris part à la cérémonie.

La cérémonie s'est déroulée sous une très haute sécurité, avec une forte présence de militaires lourdement armés, a indiqué l'Agence France-Presse qui fait état de l'installation de check-points et de barricades sur tous les axes menant au lieu abritant la cérémonie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le général Sadio Camara a "contribué à définir les priorités du Mali en matière de défense, représentant une fidélité indéfectible à l'intérêt général. Malgré le poids des responsabilités, il n'a jamais dérogé à ses missions", a témoigné le Premier ministre Abdoulaye Maïga.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.