Congo-Kinshasa: 30 cas de Mpox signalés dans la prison de Dilala (Kolwezi)

Au moins 22 cas confirmés et 8 cas suspects de Mpox ont été signalés depuis le début de l'année 2026 dans la prison centrale de Dilala à Kolwezi (Lualaba).

Selon les sources locales, contactées mardi 29 avril par Radio Okapi, le contact régulier entre les prisonniers est à la base de la propagation rapide de cette maladie. Avec une capacité d'accueil de 500 à 600 détenus, cette maison carcérale héberge actuellement plus de 1500 pensionnaires.

Les mêmes sources rapportent que les malades sont isolés dans un local qui servait à l'organisation des audiences au sein de la prison.

Dans un rapport publié le 24 avril 2026, la cellule de surveillance épidémiologique de la division provinciale de la santé de Lualaba indiquait 26 cas confirmés de Mpox dans la commune de Dilala à Kolwezi. Et dont la majorité se trouverait dans la prison de Dilala.

Par ailleurs, les sources locales renseignent que le ministère provincial de la santé du Lualaba a envoyé des produits pour la prise en charge des malades et du matériel pour la protection des médecins.

Cependant, les efforts de Radio Okapi pour joindre les autorités locales n'ont pas abouti.