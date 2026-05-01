La deuxième édition du Marché africain des solutions spatiales (Mass) se tiendra du 7 au 9 juillet 2026, à Abidjan. Consacré à l'exploitation concrète des technologies spatiales en vue d'accélérer la transformation socio-économique de l'Afrique, l'événement a été officiellement lancé ce jeudi 30 avril 2026, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire à Cocody.

À cette occasion, Fabrice Irié, commissaire général du Mass, a rappelé que les solutions spatiales s'inscrivent déjà dans le quotidien des citoyens.

« Lorsque vous utilisez votre téléphone pour vous orienter ou partager votre position, vous recourez à des solutions spatiales. L'enjeu aujourd'hui réside dans l'intégration de ces outils au coeur des politiques de développement, car une information fiable favorise une prise de décision éclairée », a-t-il expliqué.

Placée sous le signe du business et des opportunités de marché, cette édition du Mass marque, selon lui, un tournant stratégique. L'objectif affiché est clair : « structurer un marché spatial dynamique, encourager la croissance des entreprises du secteur, stimuler l'innovation et générer des résultats tangibles au service du développement des territoires ».

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Pour atteindre ces ambitions, le Mass repose sur trois piliers essentiels : les entreprises, porteuses de solutions spatiales innovantes ; les administrations et collectivités, exprimant des besoins concrets ; ainsi que les structures de financement, appelées à soutenir des projets à fort impact.

« Notre souhait est que les États prennent pleinement conscience de leur capacité à accélérer leur développement grâce aux solutions spatiales », a souligné Fabrice Irié, en précisant que les champs d'application sont multiples, notamment dans les domaines de l'alimentation, des télécommunications, de la mobilité ou encore de la gestion des territoires.

Il a par ailleurs indiqué que le marché spatial africain représente aujourd'hui près de 26 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuelle estimé à 7,5 %.

Toutefois, a-t-il regretté, les entreprises africaines ne captent encore qu'environ 0,01 % des revenus du secteur. Le Mass entend ainsi, selon lui, inverser cette tendance en renforçant la participation et la compétitivité des acteurs africains.

L'initiative bénéficie du soutien institutionnel du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique. Représentant le ministre en charge du département, Djibril Ouattara, le conseiller technique Seka Yapi Yacinthe a salué une initiative pleinement en adéquation avec la vision du ministère.

« Les solutions satellitaires contribuent directement aux actions menées par le ministère pour améliorer la connectivité, en particulier dans les zones rurales », a-t-il affirmé.

Il a également précisé que le ministère accompagne le Mass en qualité de catalyseur transversal, favorisant la convergence entre investisseurs, porteurs de besoins et fournisseurs de solutions. « L'objectif est de créer une plateforme fédératrice permettant de proposer des solutions concrètes et inclusives, au bénéfice de chaque citoyen », a conclu Yapi Yacinthe.

Il convient de souligner que le Marché africain des solutions spatiales s'affirme comme une plateforme stratégique destinée à inscrire les solutions spatiales au coeur du développement des États africains.

À l'occasion de cette nouvelle édition, les acteurs publics, privés et financiers se mobilisent autour d'une ambition commune : faire du spatial un véritable levier de croissance économique pour l'Afrique.