Angola: Le nouveau ministre de la Défense nationale promet d'évaluer le secteur et de définir les priorités

Luanda — Le nouveau ministre de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio do Amaral, a déclaré ce jeudi à Luanda que, dans un premier temps, il se familiariserait avec les principaux défis du secteur avant de mettre en oeuvre des mesures prioritaires.

S'adressant à la presse après sa prestation de serment devant le président de la République et commandant en chef des Forces armées angolaises, João Lourenço, le ministre a révélé avoir reçu des instructions concernant les responsabilités inhérentes à son nouveau poste.

Il a indiqué que cette nomination marquait son retour au secteur de la Défense, soulignant son lien historique avec les Forces armées angolaises, malgré ses fonctions politiques occupées ces dernières années.

Lúcio do Amaral a remercié le chef de l'État pour la confiance qu'il lui a témoignée, soulignant qu'il considérait cette mission comme un défi exigeant responsabilité et engagement au service du pays.

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Le ministre a déclaré que, dans les prochains mois, il travaillerait en coordination avec l'équipe ministérielle afin d'identifier les principaux problèmes du secteur et, sur la base de ce diagnostic, de définir les actions prioritaires à mettre en oeuvre.

Sans préciser les mesures concrètes, il a justifié la nécessité d'une période d'évaluation initiale, en indiquant qu'il était resté éloigné du secteur pendant une dizaine d'années.

Le responsable a également exprimé sa volonté de poursuivre le travail entrepris, en vue de renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles des Forces armées angolaises.

Profil

Le nouveau ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio Gonçalves Amaral, est un général possédant une vaste expérience militaire et gouvernementale. Sa carrière a été marquée par des postes de commandement au sein des Forces armées angolaises et des fonctions à responsabilité dans l'administration publique.

Originaire de Bailundo, dans la province de Huambo, où il est né le 28 octobre 1956, il est le fils de João Amaral dos Santos et de Celestina Cafeca.

Sur le plan académique, il est titulaire d'une maîtrise en sciences militaires de l'Académie des troupes blindées de Moscou (ex-Union soviétique), et a suivi une formation en stratégie, art opérationnel et organisation militaire à l'École supérieure de guerre. Il a également suivi des formations en leadership et en management moderne.

Il a rejoint les Forces armées populaires de libération de l'Angola (FAPLA) en 1976, où il a gravi rapidement les échelons de la hiérarchie militaire.

En 1981, il a pris le commandement d'une brigade et, en 1987, il a été nommé chef d'état-major du front de l'Est. Au cours des décennies suivantes, il a occupé des postes stratégiques de haut niveau, jusqu'à celui de commandant de l'armée de terre de 2010 à 2017.

Tout au long de sa carrière, il a participé à plusieurs opérations militaires importantes, y compris pendant la période d'après-guerre, consolidant ainsi son expérience opérationnelle et de commandement.

Sur le plan politique et gouvernemental, il a été secrétaire d'État à la Réinsertion sociale en 2017, et la même année, il a pris en charge le portefeuille de l'Action sociale, poste qu'il a occupé jusqu'en 2024. Par la suite, il a été nommé secrétaire d'État à la Protection des objectifs stratégiques.

Entre 2024 et 2026, il a été gouverneur de la province de Cuando, avant d'être limogé dans le cadre d'un remaniement gouvernemental qui a précédé sa nomination comme ministre de la Défense nationale.

Membre du Bureau politique du MPLA, ce responsable est considéré comme une figure de haut rang possédant une connaissance approfondie du secteur de la défense et de l'administration publique, alliant une expérience accumulée tant dans le domaine militaire que dans la gestion politique.