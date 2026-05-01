Sénégal: Ismaïla Sarr inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue Conférence

Dakar — L'international sénégalais Ismaïla Sarr, évoluant à Crystal Palace, a inscrit jeudi à Cracovie (Pologne) le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue Europa Conférence, dès la 22e seconde de la demi-finale aller face au Shakhtar Donetsk.

Servi par son coéquipier français Jean-Philippe Mateta, Sarr a ouvert le score après seulement 22 secondes, établissant ainsi un nouveau record dans la compétition.

Crystal Palace s'est finalement imposé sur le score de 3 buts à 1. Le Japonais Daichi Kamada et le Norvégien Jørgen Strand Larsen ont aggravé le score pour le club anglais, tandis que l'Ukrainien Oleh Ocheretko a réduit la marque pour l'équipe entrainée par Ardan Turan.

Il s'agit du huitième but du Sénégalais en onze matchs dans la compétition dont cinq marqués lors des quatre derniers matchs, et de son 18e toutes compétitions confondues.

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Sarr rejoint Mikael Ishak (Lech Poznań) et Marius Mouandilmadji (Samsunspor) en tête du classement des buteurs de la Ligue Conférence.

L'ailier sénégalais s'était déjà illustré en quart de finale face à la Fiorentina, en trouvant le chemin des filets.

Il a également été l'artisan de la qualification de Crystal Palace en quarts de finale, en inscrivant un doublé face à l'AEK Larnaca (2-1), lors du match retour des huitièmes de finale.

Sarr a été désigné meilleur joueur du mois de mars de Crystal Palace à l'issue d'un vote des supporters.

L'un de ses buts, inscrit le 5 mars face à Tottenham Hotspur, club de son compatriote Pape Matar Sarr, lors de la 29e journée du championnat d'Angleterre, a également été élu meilleur but du mois. Il a ainsi remporté, pour la première fois, les deux trophées simultanément.

Cette première manche s'est jouée sur terrain neutre en Pologne. Le match retour est prévu à Londres jeudi prochain à 19h MT.