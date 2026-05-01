Ouganda: Un homme ayant tué quatre enfants dans un jardin d'enfants condamné à mort

Un tribunal de Kampala a condamné à mort jeudi 30 avril un Américano-Ougandais déclaré coupable d'avoir poignardé à mort, début avril, trois petits garçons et une petite fillette dans un jardin d'enfants de Ggaba, une banlieue huppée de Kampala, des meurtres qui avaient horrifié l'Ouganda.

L'énoncé de la peine capitale a été accueilli par des applaudissements de l'assistance, dans laquelle se trouvaient des parents des victimes, âgées entre 15 mois et deux ans et demi.

Christopher Okello Onyum avait été arrêté alors qu'il tentait de fuir les lieux, le 2 avril. La juge Alice Komuhangi Khaukha a rejeté l'irresponsabilité mentale invoquée par l'accusé, lequel n'a pas souhaité répondre quand la magistrate lui a demandé pourquoi elle ne devrait pas le condamner à mort.

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L'accusé a « méticuleusement et avec beaucoup de sophistication préparé et prémédité son acte (...), il a attaqué des enfants sans défense et innocents » et les « a massacrés comme des animaux », le tout « en plein jour, sans peur ni honte, sans considération pour la vie humaine », a déclaré la juge. « S'il n'avait pas été arrêté, qui sait s'il n'en aurait pas tué plus que quatre ? », a-t-elle ajouté.

Elle s'est dite convaincue que les meurtres avaient un but de « sacrifice rituel » censé apporter la richesse à son auteur, comme Christopher Okello l'avait indiqué lors de son interrogatoire immédiatement après son arrestation, avant de contester ce mobile à l'audience.

« J'ai également pris en compte le fait que l'accusé n'avait montré aucun remords, parce que j'attendais au moins une excuse de sa part envers les familles des bébés qu'il a égorgés comme des poulets et des chèvres », a-t-elle poursuivi. « Au regard de ce qui précède, je ne vois aucune raison de ne pas condamner M. Okello à la peine maximale et de subir la mort pour les meurtres » des quatre enfants, a-t-elle affirmé. Le condamné a 14 jours pour faire appel.

Lorsqu'il est entré mercredi 2 avril dans l'établissement scolaire, dans le quartier de Ggaba, à Kampala, le suspect s'est présenté comme un père de famille venu inscrire son fils à la maternelle. Selon un communiqué de la police, il s'était déjà rendu sur les lieux pour des renseignements quelques jours auparavant. L'administration lui avait demandé de revenir jeudi.

Une fois sur place, mercredi matin, l'homme a payé les frais de scolarité, puis fait mine de sortir de l'établissement. C'est alors qu'il a traversé la cour de récréation, sorti sa machette, et s'est mis à attaquer les enfants qui jouaient à la balançoire. Trois petits garçons et une fillette d'environ deux ans et demi sont morts sous les coups. Dix autres ont été blessés.