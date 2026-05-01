Maroc: Les États-Unis réaffirment soutenir la solution marocaine sur le Sahara occidental

Après une visite importante du côté d'Alger pour discuter de sujets économiques et sécuritaires. Le secrétaire d'État adjoint américain Christopher Landau s'est rendu à Rabat pour deux jours pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourrita. L'Américain est venu au Maroc pour renforcer encore un peu plus la coopération entre les deux pays et rappeler la position américaine sur la question du Sahara occidental.

À Alger comme à Rabat, Christopher Landau n'a pas mis de côté le dossier du Sahara occidental. Au lendemain de sa discussion avec le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf. Le secrétaire d'État adjoint a de nouveau confirmé la position des États-Unis aux côtés du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

« Je réaffirme la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, ainsi que le soutien à la proposition d'autonomie du Maroc comme base d'une solution juste et durable », a-t-il écrit sur X. Durant son voyage en Algérie et au Maroc. Christopher Landau a également insisté sur la nécessité d'une résolution pacifique et rapide d'un conflit qui dure depuis 1975, en rappelant que seul le plan marocain est « le plus juste et durable à ce différend territorial ».

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Les relations entre le Maroc et les États-Unis n'ont fait que se renforcer ces dernières semaines, tant sur le plan économique que militaire, et s'élargissent au domaine spatial. Le Maroc devient le 64e pays à adhérer aux accords d'Artémis édités par les États-Unis, dont l'objectif est d'encadrer l'exploration dans l'espace et l'utilisation des ressources.