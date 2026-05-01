Congo-Kinshasa: Linafoot Play-offs - Lupopo et Les Aigles du Congo se neutralisent (1-1)

Le FC Lupopo et le FC Les Aigles du Congo se sont quittés dos à dos (1-1) ce jeudi 30 avril à Lubumbashi, à l'issue du match de la première journée comptant pour les Play-offs du championnat.

La partie a démarré sur un rythme soutenu, avec des Aigles du Congo bien en place et entreprenants. L'engagement de Samouraïs est rapidement récompensé à la 14e minute, avec l'ouverture du score par Kikwama Mujinga sur penalty.

La réaction de Lupopo ne s'est pas fait attendre. Portés par leur public et une montée en intensité dans le jeu, les Jaune et Bleu parviennent à remettre les pendules à l'heure à la 21e minute grâce à Carel Twite, auteur d'une égalisation qui relance totalement la rencontre.

Malgré plusieurs situations favorables de part et d'autre, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Les deux formations ont livré un combat équilibré, marqué par beaucoup d'engagement et de rigueur tactique, sans réussir à faire la différence.

Ce match nul permet aux deux équipes d'engranger un point important dans cette phase décisive des Play-offs, le prochain match de Lupopo sera contre Mazembe le mercredi 05 mai au stade Kibassa Maliba. Et le même jour, FC Les Aigles du Congo sera reçu par AS Simba dans le même stade.