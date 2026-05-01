Congo-Kinshasa: Enseignement supérieur - La ministre interpellée au Sénat sur la qualité des universités

La question de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC a été au centre d'une question orale avec débat, mercredi 29 avril, au Sénat. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, Recherche scientifique et Innovation technologique, Marie-Thérèse Sombo Ayanne, a été interpellée par le sénateur Patrice Pungwe Mbuyu sur la politique nationale d'amélioration de ce secteur.

Face aux critiques des élus, la ministre a reconnu les difficultés tout en rassurant sur les efforts du gouvernement pour relever les défis.

Présidée par Jean-Michel Sama Lukonde, la plénière du Sénat a été marquée par cette interpellation, qui a donné lieu à de vifs échanges. Plus d'une vingtaine de sénateurs ont dressé un constat alarmant, dénonçant la dégradation des universités publiques dans leurs provinces, notamment : des infrastructures délabrées, des auditoires non équipés, des amphithéâtres insuffisants, un personnel académique démotivé.

Face à ces critiques, la ministre Marie-Thérèse Sombo a reconnu les faiblesses du système, tout en évoquant les efforts du gouvernement, notamment un audit en cours dans les universités publiques.

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Au regard des nombreuses préoccupations soulevées, elle a sollicité un délai de 48 heures pour revenir devant les sénateurs avec des réponses détaillées.

Cette discussion met en lumière l'ampleur de la crise dans le secteur, plusieurs élus estimant que « le système universitaire est au bord de l'effondrement ». Ils ont appelé à des investissements conséquents pour redonner espoir à la jeunesse congolaise.