Sénégal: Une ferme aquacole marine sera expérimentée 'dans une semaine' à Palmarin (DG ANA)

L'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) va expérimenter dans "environ une semaine" une ferme aquacole avec des cages flottantes en milieu marin dans la commune de Palmarin (Fatick, centre) en vue d'offrir une alternative à l'exploitation de la pêche, a déclaré jeudi son directeur général Samba Ka.

D'un montant estimé à plus de 350 millions de francs CFA, la ferme aquacole marine sera expérimentée "dans environ une semaine" dans les eaux de Diakhanor, dans la commune de Palmarin.

"Les cages marines sont déjà disponibles au Sénégal et dans une semaine, elles pourront être acheminées à Palmarin pour le démarrage effectif", a déclaré le directeur général de L'ANA, Samba Ka au sortir d'une réunion d'informations sur la mise en place du projet avec la municipalité et populations.

Il s'agira de deux cages de 25 mètres de diamètre qui vont constituer une ferme pilote pour l'apprentissage de nouvelles techniques d'aquaculture en mer, a-t-il ajouté.

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Pour cette phase pilote, l'ANA va compter sur les conseils locaux de pêche artisanale (CLPA) qui ont une bonne connaissance de la mer, a assuré Samba Ka.

"La ferme en milieu marin va créer près de 400 emplois directs dans la zone et peut aller jusqu'à 1 000 emplois indirects si toute la chaîne de valeur est exploitée", a estimé M. Ka, soulignant que ce projet peut être une réponse à la rareté du poisson.

"Palmarin a un potentiel en aquaculture marine. Avec ce nouveau plan stratégique, il est question d'avoir des zones acquacoles dédiées pour accompagner les pêcheurs et fournir en permanence du poisson aux populations", a-t-il ajouté.

Pour la mise en place du projet, la mairie de Palmarin a déjà délivré 300 hectares.

"L'aquaculture a marché dans plusieurs zones du pays. C'est un moyen pour se lancer dans un secteur pourvoyeur d'emploi pour les jeunes", a indiqué pour sa part le maire de Palmarin, Mame Singui Sarr.