Sénégal: Casamance - Lancement du poste frontalier de Mpack, un projet stratégique de 500 millions FCFA porté par le PUMA

Le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) a procédé, jeudi , au lancement officiel des travaux du poste de police frontalier de Mpack, dans la commune de Boutoupa-Camaracounda ( Ziguinchor, sud), a constaté l'APS.

Cette infrastructure, d'un coût global de 500 millions de francs CFA, marque une étape importante dans le renforcement de la sécurité et de la présence de l'État dans cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau.

Présidant la cérémonie, le ministre des Infrastructures a salué la mobilisation des autorités administratives, territoriales et des forces de défense et de sécurité, tout en insistant sur le respect strict des délais d'exécution fixés à dix mois.

Il a rappelé que ce projet s'inscrit dans une dynamique globale de suivi rigoureux des chantiers publics, couvrant les secteurs portuaire, aéroportuaire, routier et ferroviaire, conformément aux engagements de l'État en matière d'équité territoriale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le maire de Boutoupa-Camaracounda, Ousmane Sanding, a fait part de "la gratitude" des populations pour cette infrastructure jugée essentielle.

Il a souligné que la commune, longtemps confrontée à des défis sécuritaires ayant entraîné des déplacements de populations et un ralentissement économique, "amorce aujourd'hui une nouvelle phase de relance".

Selon lui, la réalisation de ce poste de police de l'air et des frontières contribuera à sécuriser durablement la zone et à favoriser le retour des populations.

Le président du conseil départemental de Ziguinchor, Gorges Massaly, a, pour sa part, qualifié ce projet d'outil stratégique pour le développement local et l'intégration sous-régionale.

Il a insisté sur son rôle dans la facilitation des échanges commerciaux, la lutte contre la contrebande et l'amélioration des recettes douanières, tout en appelant à faire de cette infrastructure un symbole de coopération transfrontalière et d'intégration africaine.

Le poste frontalier de Mpack comprendra notamment un bâtiment administratif en R+1, deux logements de huit lits chacun, un réfectoire, un bloc sanitaire de vingt boxes, un mur de clôture de 260 mètres linéaires, ainsi que des aménagements extérieurs incluant dallage, pavage et espaces verts.

L'ouvrage vise à améliorer les conditions de travail et de vie des forces de sécurité, tout en renforçant le contrôle des flux transfrontaliers dans cette zone stratégique.

Au-delà de cet investissement, le PUMA déploie en Casamance une approche intégrée articulée autour du Plan Diomaye pour la Casamance.

Depuis janvier 2025, le programme a mobilisé plus de trois milliards de francs CFA, avec des actions concrètes en faveur du retour des populations déplacées et de la reconstruction des territoires, indique un document remis à la presse.

En 2025, un nombre de 328 ménages a bénéficié d'un appui direct, incluant 656 tonnes de ciment, 49 200 feuilles de tôles, 656 portes, 7 544 kg de clous, 19 680 lattes et la construction de 328 latrines, pour un montant de plus de 530 millions FCFA.

Dans le domaine des infrastructures sociales, le PUMA a permis la construction de six écoles élémentaires modernes, le lancement de quatre postes de santé, la mise à disposition d'ambulances médicalisées et de bateaux ambulances, ainsi que la réalisation de six forages avec châteaux d'eau.

Ces interventions ont contribué à améliorer les conditions de vie, à favoriser le retour des populations déplacées et à consolider la paix dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, selon le même document remis à la presse.