Soudan: Le Premier Ministre s'informe de la performance de la Commission de l'aide humanitaire

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, s'est informé de la performance de la Commission de l'aide humanitaire et les programmes et projets mis en oeuvre au cours de la période passée.

Cela fait suite à sa rencontre, cet après-midi à Khartoum, avec la commissaire générale à l'aide humanitaire, Mme Salwa Adam Binya, qui a déclaré à la presse avoir présenté un exposé compréhensif au Premier ministre sur le domaine de l'action humanitaire. Elle a indiqué que la rencontre s'inscrivait dans le cadre du transfert graduel de la Commission de l'aide humanitaire à la capitale nationale, Khartoum, au cours des prochains jours, ajoutant que la rencontre abordait tous les sujets qui avaient été discutés.