Angola: Le PR reconnaît l'expérience du nouveau ministre de la Défense et de la gouverneure de Cuando

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço a déclaré ce jeudi que l'expérience et les connaissances sectorielles du nouveau ministre de la Défense, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, ainsi que de la nouvelle gouverneure de la province de Cuando, constituent un gage de la bonne exécution de leurs fonctions.

Le Chef de l'État s'exprimait lors de la cérémonie d'investiture de Lúcio do Amaral et de Carla Maria Domingas Cativa. À cette occasion, le Président a souligné que le ministre de la Défense nationale « connaît bien le terrain », tandis que la gouverneure est familière avec la réalité locale, notamment les principales langues parlées dans la région. Selon le chef du pouvoir exécutif, ces facteurs représentent des atouts initiaux, car ils facilitent l'intégration dans leurs nouvelles fonctions et créent les conditions d'une efficacité optimale.

João Lourenço s'est dit confiant dans la réussite des deux responsables et a réaffirmé l'engagement de l'exécutif à leur apporter tout le soutien nécessaire. Le Président de la République a assuré que le Gouvernement est prêt à apporter son soutien institutionnel aux nouveaux responsables, leur permettant ainsi d'exercer leurs fonctions avec zèle et efficacité. Ces deux fonctionnaires ont été nommés par décret présidentiel, dans le cadre d'un réaménagement de la structure gouvernementale.