Angola: Le pape Léon XIV évoque sa visite pastorale au pays

Le pape Léon XIV a évoqué, mercredi à Rome, sa récente visite en Angola, où il a constaté l'existence d'une Église libre pour un peuple libre, au service de la paix et de la réconciliation nationale.

S'adressant aux fidèles réunis à la Place Saint-Pierre pour la catéchèse, le pontife a résumé son récent voyage apostolique sur le continent africain, soulignant que l'Angola possède une tradition chrétienne séculaire liée à l'époque coloniale. « La période tumultueuse et sanglante qu'a traversée le pays après son indépendance a permis à Dieu de guider et de purifier l'Église, la convertissant toujours davantage au service de l'Évangile, à la promotion des droits de l'homme, à la réconciliation et à la paix. Une Église libre pour un peuple libre », a-t-il insisté.

Le Saint-Père a mentionné qu'au sanctuaire Notre-Dame de la Conception de Muxima, il avait ressenti le pouls du coeur du peuple angolais et que, lors des différentes rencontres, il avait constaté la joie de tant de religieux et religieuses de tous âges et de catéchistes qui se consacrent entièrement au bien des communautés.

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« J'ai vu les visages des personnes âgées, marqués par la fatigue et la souffrance, mais rayonnants de la joie de l'Évangile ; des hommes et des femmes dansant au rythme des chants de louange au Seigneur ressuscité, fondement d'une espérance qui résiste à la désillusion engendrée par les idéologies et les vaines promesses des puissants », a-t-il déclaré. Cet espoir, a-t-il poursuivi, exige un engagement concret, et l'Église a la responsabilité, par le témoignage et la proclamation courageuse de la Parole de Dieu, de reconnaître les droits de tous et d'en promouvoir le respect effectif.

Le pape Léon XIV a ajouté qu'avec les autorités civiles angolaises, il avait pu assurer l'Église catholique de sa volonté de poursuivre cette contribution, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. L'évêque de Rome a également profité de l'occasion pour remercier les évêques et les autorités civiles d'Angola qui l'ont reçu, ainsi que tous ceux qui ont collaboré à l'organisation de ce voyage apostolique. Léon XIV a également déclaré que ce voyage sur le continent africain avait toujours été un de ses désirs.

« Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de l'entreprendre en tant que pasteur, de rencontrer et d'encourager le peuple de Dieu, et aussi de l'avoir vécu comme un message de paix à un moment historique marqué par les guerres et par de graves et fréquentes violations du droit international », a-t-il souligné. L'Algérie était le point de départ de ce voyage pastoral, qui a également conduit le Pape au Cameroun et en Guinée équatoriale. Le pape Léon XIV est le troisième pontife à fouler le sol angolais, après Jean-Paul II en 1992 et Benoît XVI en 2026.