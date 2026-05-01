Angola: Plus d'un milliard de dollars pour le système d'approvisionnement en eau à Huíla

Lubango — Le Programme de lutte contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola (PCESSA) à Huíla bénéficie d'un investissement total de 1,612 milliard de dollars pour renforcer la sécurité hydrique de 1,37 million de personnes.

Selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, « l'Exécutif a pris la décision de transformer le sud de l'Angola, en s'attaquant avec courage, planification et investissement à l'un de ses plus grands défis historiques : la sécheresse cyclique et ses conséquences sociales, économiques et environnementales ». S'exprimant ce jeudi lors du lancement du PCESSA à Huíla, le ministre a déclaré que cette vision se concrétisait aujourd'hui, porteuse d'espoir, garantissant la sécurité hydrique et créant des opportunités économiques, grâce à l'intégration de cette province à l'un des programmes d'infrastructures hydrauliques les plus ambitieux.

Pour Lubango, le ministre a indiqué que cette initiative permettra d'améliorer l'accès à l'eau courante, de renforcer la santé publique, de réduire les efforts des familles pour s'approvisionner en eau, et favorisera le développement urbain et l'augmentation des capacités productives. Concernant les municipalités de Chibia et Gambos, zones vulnérables à la pénurie d'eau et également couvertes par le programme, il a indiqué que l'impact sera transformateur, se traduisant par une augmentation de la production agricole, des revenus, une meilleure alimentation des familles et une réduction de l'exode rural, ainsi qu'une plus grande stabilité sociale.

João Baptista Borges a souligné que le canal de Cafu, dans la province de Cunene, a démontré qu'une vision stratégique, lorsqu'elle est mise en oeuvre avec rigueur, sauve des vies, soutient l'élevage, retient les populations et redonne confiance aux communautés. À Namibe, des progrès ont été réalisés grâce à l'augmentation des projets d'infrastructure, notamment les systèmes de rétention et d'approvisionnement en eau, les barrages et de nouvelles solutions pour accroître la disponibilité en eau et soutenir le développement économique local.

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Il a souligné que Huíla s'engage pleinement dans cette nouvelle géographie de l'eau agricole, où le développement ne dépend plus uniquement des précipitations et où l'ingénierie, la science et la volonté politique façonnent l'avenir. Il a insisté sur le fait que les travaux respecteront rigoureusement les normes techniques, environnementales et sociales définies, avec un suivi permanent, une responsabilité contractuelle et une orientation absolue vers les résultats.

Le ministre a averti que chaque investissement doit se traduire par un bénéfice public, chaque mètre de canalisation doit desservir une communauté, chaque barrage doit engendrer du progrès et chaque projet doit honorer la confiance du peuple angolais. De son côté, le gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, a déclaré que la province, et en particulier la ville de Lubango, rencontre des difficultés d'accès à l'eau, une situation qui découle en grande partie du fait que l'approvisionnement dépend exclusivement de sources souterraines, lesquelles se sont révélées insuffisantes face à la pression démographique croissante de la province.

Il a souligné que le manque d'infrastructures adéquates pour diversifier l'utilisation des eaux souterraines entraîne une perte importante d'eau de pluie, ce qui explique pourquoi le PCESSA apparaît comme la solution la plus pertinente aux défis liés à l'eau que rencontre la province. Le projet PCESSA à Huíla comprend 12 lots d'intervention, dont l'exécution s'étend jusqu'en 2030. Il inclut des barrages, des bassins versants, des aqueducs, des stations de pompage, des réseaux de distribution, des forages, des réservoirs et d'autres infrastructures.

Outre les bénéfices qu'il apportera à 1,37 million de personnes, ce programme permettra d'abreuver 725 000 têtes de bétail et d'irriguer 10 000 hectares. Selon les résultats du recensement de 2024, la province de Huíla compte 3 302 866 habitants.