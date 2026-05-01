Angola: Le SME à Zaïre expulse plus de six mille étrangers en situation irrégulière

Mbanza Kongo — Six mille cent quarante-quatre étrangers de diverses nationalités ont été expulsés au cours des douze derniers mois par le Service des migrations et des étrangers (SME) de la province du Zaïre, pour entrée et séjour illégaux sur le territoire national.

Ces données ont été révélées ce jeudi à Mbanza Kongo par le directeur provincial du SME au Zaïre, João Bonifácio Calandissa, lors de la cérémonie de clôture des activités commémorant le 50e anniversaire de la création de cet organisme, célébré le 19 avril. Selon le responsable, parmi ces personnes, 239 ont été rapatriées par décision judiciaire et 5 905 par voie administrative. Il a ajouté que, par rapport à la même période l'an dernier, on constate une augmentation de 2 207 ressortissants étrangers, principalement originaires de la République démocratique du Congo (RDC), expulsés par les autorités migratoires locales.

Selon le directeur, au cours de la période examinée, 68 étrangers originaires de certains pays voisins ont été déférés au parquet, soit 45 de plus qu'au cours des 12 mois précédents. Au cours des douze derniers mois, le Service des migrations et des étrangers de la province de Zaïre a interrogé et interpellé 3 295 personnes de diverses nationalités, soit une augmentation de 2 543 immigrants clandestins par rapport à la période précédente. Concernant les flux migratoires, le responsable a indiqué que 24 244 personnes de diverses nationalités ont été enregistrées à leur entrée sur le territoire angolais, soit une augmentation de 7 796 par rapport à la période précédente.

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Parmi elles, 20 136 étaient Angolais et 4 108 des étrangers. À cette occasion, le délégué provincial de l'Intérieur au Zaïre, José António Gaspar, a salué le travail accompli par le personnel du SME (Service des migrations et des étrangers) dans la lutte contre l'immigration clandestine dans la région. Selon ce responsable, l'immigration clandestine constitue une menace pour la souveraineté nationale, et il a donc recommandé un effort concerté pour lutter contre ce phénomène. La cérémonie commémorative s'est déroulée sous le slogan « PME : 50 ans d'engagement pour la modernisation du processus migratoire grâce à l'organisation, la rigueur et le dévouement ».