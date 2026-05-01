Gabon: Caravane médicale du district de Ndougou initiée par l'Honorable René Mboungana Guibouanga et les fils du canton Orembo-Nkomi

Le vendredi 25 et samedi 26 avril 2026, le district de Ndougou, situé dans le département d'Etimboue, a reçu la caravane médicale organisée par l'Honorable René Mboungana Guibouanga et les fils du canton Orembo-Nkomi en collaboration avec la Direction Régionale de Santé de l'Ogooue-Maritime.

Cette caravane médicale qui s'est tenue au Centre médical de Ndougou, a vu la participation de plusieurs médecins généralistes, spécialistes (Pédiatre, Sage-femmes) venus de Libreville et Port-Gentil, assisté par une équipe d'épidémiologie de Nkembo qui lutte contre la tuberculose représenté par le Dr Guy Moutembi et son équipe envoyée par le Dr Manguenga Crédice, Directeur du Programme de Lutte contre la Tuberculose, une équipe du Centre des Recherches des Maladies de Lambaréné (CERMEL).

Cette caravane a été l'occasion pour les populations de tout âge (enfants, jeunes, vieux) d'être consultés par des médecins et recevoir un traitement gratuit. Elle a également permis de dresser un tableau tableau statistique des pathologies des plus de 1 200 personnes consultés sur les deux jours.

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Au travers de cette caravane le ministère de la santé par la présence de la Directrice régionale de santé a permis de connaître les besoins du district de Ndougou en matière de santé. Au terme de cette caravane médicale un don de moustiquaires a été fait a la population par la directrice régionale de santé. Autre don enregistré celui du député René Mbougana guibouanga qui a offert des médicament au centre de santé de Ndougou.