Ethiopie: De la négligence à l'innovation - Arada Park redéfinit la vie urbaine à Addis-Abeba

Addis Ababa — L'histoire du tout nouveau parc Arada est celle d'une profonde transformation ; ce projet phare a été officiellement inauguré aujourd'hui en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Ce qui était autrefois un site de 40 hectares abritant des logements délabrés, dangereux et laissés à l'abandon a été réinventé pour devenir un lieu urbain polyvalent de premier plan.

Ce projet n'est pas seulement un parc ; c'est un modèle d'excellence en matière d'infrastructures intégrées et d'utilisation efficace du sol. En rénovant plus de 700 logements et bâtiments existants, nous avons veillé à ce que ce développement profite à la communauté.

· Un sanctuaire urbain verdoyant

Sur les 40 hectares que couvre le site, 15 hectares ont été consacrés à une végétation luxuriante, offrant un « poumon » vital au coeur d'Addis-Abeba.

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· Relier la ville

La mobilité est au coeur du projet, qui comprend 5 km de routes asphaltées, une voie piétonne de 6 km et 5 km de pistes réservées au vélo et à la course à pied, encourageant ainsi un mode de vie plus sain et actif.

· Dynamisme économique :

Le parc fait office de pôle commercial avec 131 commerces, donnant la priorité aux commerçants déplacés de Piassa, 7 cafés et restaurants, un supermarché et une agence bancaire, garantissant ainsi la viabilité économique.

· Bien-être et culture

Au-delà de ses espaces verts, le parc abrite un complexe sportif moderne comprenant une salle de sport et sept salles, ainsi que huit esplanades et amphithéâtres conçus pour accueillir des événements artistiques et sociaux de niveau international.

· Famille et modernité :

Les enfants peuvent découvrir quatre aires de jeux et une ville miniature unique en son genre

Grâce à une conception innovante sur plusieurs niveaux, qui place des boutiques animées sous d'élégantes places publiques, Arada Park exploite au maximum chaque centimètre carré de notre précieux espace urbain.