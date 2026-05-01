Afrique: L'Institut des affaires étrangères d'Éthiopie souligne le rôle croissant de la diaspora dans la transformation du continent

Addis Ababa — L'Institut des affaires étrangères (IFA) a souligné l'importance croissante de la diaspora africaine dans la construction de l'avenir du continent, appelant à un engagement accru pour libérer tout son potentiel.

S'exprimant lors du Forum des parties prenantes de la diaspora africaine à Addis-Abeba, le directeur exécutif adjoint Mohammedrafi Abaraya a souligné que la transformation de l'Afrique ne serait pas seulement le fruit d'efforts internes au continent, mais serait également portée par les millions d'Africains vivant à l'étranger.

Organisé sous le thème « Exploiter le potentiel de la diaspora pour le développement et l'intégration du continent », ce forum de deux jours a réuni des parties prenantes afin d'explorer les moyens de renforcer les contributions de la diaspora dans tous les secteurs.

Mohammedrafi a noté que les communautés de la diaspora jouent un rôle essentiel à travers l'investissement, l'innovation, le transfert de technologies et le partage des connaissances.

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Il a ajouté qu'elles contribuent également à amplifier la voix et la visibilité de l'Afrique dans un monde de plus en plus interconnecté et multipolaire.

La diaspora africaine, reconnue par l'Union africaine comme la « sixième région » du continent, est estimée à plus de 140 millions de personnes dans le monde.

Son impact économique est considérable, les flux de transferts de fonds ayant dépassé les 100 milliards de dollars américains par an ces dernières années, selon des institutions telles que la Banque mondiale.

Dans plusieurs pays africains, les transferts de fonds dépassent les investissements directs étrangers et l'aide publique au développement.

Au-delà de leurs contributions financières, les communautés de la diaspora s'impliquent de plus en plus dans la consolidation de la paix, les efforts humanitaires, les processus de gouvernance et la diplomatie culturelle.

Cependant, M. Mohammedrafi a averti que leur plein potentiel restait sous-exploité en raison de défis structurels, notamment une coordination politique limitée, des goulets d'étranglement institutionnels et des plateformes d'engagement insuffisantes.

Il a souligné la nécessité d'une approche plus réfléchie et stratégique, mettant en avant les efforts déployés par des pays tels que l'Éthiopie pour adopter des politiques centrées sur les citoyens visant à renforcer la participation de la diaspora.

Selon lui, les communautés de la diaspora occupent une position unique pour faciliter les échanges commerciaux, favoriser l'innovation et promouvoir le dialogue, ce qui en fait des moteurs clés de l'intégration régionale à travers l'Afrique.

Il a également souligné l'héritage durable de la victoire de la bataille d'Adoua, symbole de la résilience, de l'unité et de la dignité africaines, en soulignant son influence persistante dans le renforcement des idéaux panafricains au sein des communautés de la diaspora.

Faisant écho à ces propos, Fitsum Arega, directeur général du Service de la diaspora éthiopienne, a souligné l'intérêt croissant pour l'engagement de la diaspora à travers le continent.

Il a déclaré que les pays se tournent de plus en plus vers les communautés de la diaspora comme sources d'investissement, d'innovation et de partenariats stratégiques.

« Nous constatons ce potentiel chaque jour à travers les transferts de fonds, les investissements et les échanges de connaissances, ainsi que les liens solides que les gens entretiennent avec leur pays d'origine », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ce forum offrait une plateforme permettant de partager des expériences, d'approfondir la collaboration et d'élaborer des approches plus efficaces pour mobiliser la diaspora, tant pour l'Éthiopie que pour l'ensemble du continent africain.

Au fil des discussions, les participants ont souligné que le renforcement des politiques axées sur la diaspora et la promotion de partenariats durables pourraient faire progresser de manière significative le commerce, la consolidation de la paix, la gouvernance et l'intégration régionale, positionnant ainsi la diaspora comme une force centrale dans le développement à long terme de l'Afrique.