Tunisie: La Sncpa au coeur de la dynamique socioéconomique et culturelle

LE rôle de la Société nationale de cellulose et de papier alfa (Sncpa) est important dans la dynamique socioéconomique de la Tunisie, en général, et la région de Kasserine, en particulier, en sa qualité de fournisseur essentiel de papier pour la confection des livres et autres fournitures tels les cahiers.

Ce n'est pas tout. Suite à sa participation à la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunisie où elle a présenté toute une panoplie d'échantillons de papier d'impression, de pâte d'alfa et de produits chimiques écologiques, la Sncpa semble adresser une sorte de message aux autorités concernées et aux entreprises publiques relatif à sa présence effective au cœur de la souveraineté industrielle.

C'est dire qu'il faut mettre les bouchées doubles pour assurer le sauvetage de cette entreprise et sa remise sur les rails, surtout que le dossier touche une région névralgique et bénéficie d'une sollicitude particulière de la part du Chef de l'Etat qui a multiplié les interventions en sa faveur.

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La Sncpa a, certes, repris ses activités en 2025 et a produit des quantités appréciables de papier à vocation scolaire, mais le volume restait en deçà de celui escompté, dépassant à peine les 50% de l'objectif fixé, après plusieurs années d'arrêt de fabrication par l'usine, mais grâce à un accompagnement décisif de l'Etat, à savoir le rééchelonnement des dettes, la relance des unités de production et l'adoption d'un nouveau cadre juridique et organisationnel, la Société est remise sur selle.

Il est utile de noter, d'ailleurs, que la Sncpa a pu démarrer l'année en cours en trombe en entamant à l'avance la production de papier destiné à la rentrée scolaire 2025/2026 avec une détermination à toute épreuve pour sauver cette institution économique stratégique.

Toutefois, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers dans le sens où les temps sont à la réflexion quant aux moyens concrets de remédier à la fois aux lacunes persistantes et aux volets nécessitant une poursuite des investissements financiers dont celui de la pâte d'alfa qui constitue une niche industrielle unique au monde, sachant que l'alfa dépasse largement le seul secteur du papier, dans la mesure où elle entre dans la fabrication du papier-monnaie, du textile, et répond à une demande internationale croissante pour les matériaux naturels.

Il s'agit, indéniablement, d'une filière à forte valeur ajoutée, surtout que l'alfa existe en abondance dans la région de Kasserine et pourrait contribuer à un bond qualitatif et quantitatif pour peu qu'on lui assure les fonds adéquats pour son rayonnement sur l'économie nationale et le développement de la région.