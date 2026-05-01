Tunisie: Détails de la revalorisation des salaires des magistrats au pays

Le gouvernement a publié, au Journal officiel de la République tunisienne daté du 30 avril 2026, l'arrêté n°65 fixant le programme de revalorisation des rémunérations des magistrats pour la période 2026-2028.

Ce texte concerne les magistrats relevant de l'ordre judiciaire, du Tribunal administratif ainsi que de la Cour des comptes. Il prévoit une augmentation progressive de la prime de magistrature d'un montant fixe de 120 dinars par an, et ce à partir du 1er janvier de chaque année entre 2026 et 2028. Cette mesure est également étendue aux magistrats retraités, dont les pensions seront ajustées conformément aux nouvelles dispositions légales.